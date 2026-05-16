Professeur.e associé.e ou maître.sse de conférences (CDD) à l'Université de Kyoto (Japon)

Le département de langue et littérature françaises de l'Université de Kyoto (Japon) recrute un.e professeur.e associé.e ou maître.sse de conférences (CDD, 5ans, non renouvelable).

Il est nécessaire d'être titulaire du doctorat (ou de l'équivalent) pour poser sa candidature à ce poste et d'être agrégé.e de lettres modernes ou de lettres classiques.

La campagne de recrutement est ouverte du 1 mai au 5 juin.

Toutes les informations nécessaires sur la fiche de poste et les modalités de dépôt des candidatures figurent à cette adresse :

https://www.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/acceptance_teacher/2026-05/bungaku_tokuteijkyouin_20260501-a4c173a681297557ed9b90641f078954.pdf