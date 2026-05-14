Le contemporain et l'intempestif

L'époque contemporaine a substitué au futur – horizon ultime de la modernité – la promesse d'une expérience à jamais conjuguée au présent. Mais à force de vouloir être de son temps et de rester en phase avec l'actualité, l'actuel a pris le pas sur le possible. Le régime présentiste du contemporain nous a paradoxalement enfermés dans un hors-temps qui nous prive de recul et nous rend aveugles à ce qui peut advenir. Dans Le contemporain, l'intempestif et l'imminent. Petits arrangements avec une époque (Les Presses du Réel), Emmanuel Alloa explore les contre-temps de notre époque : ses désynchronisations et ses écarts, dont l'art révèle aujourd'hui toute la nécessité. À travers neuf portraits d'artistes contemporains aux pratiques hétérogènes – photographie, dessin, film, performance, installation – se dessine une interrogation commune : comment toucher à ce qui (nous) arrive ? Fabula vous invite à lire quelques pages de l'ouvrage sur le site de l'éditeur…
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Publié le par Marc Escola