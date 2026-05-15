Essai
Nouvelle parution
Emmanuel Alloa, Le contemporain, l'intempestif et l'imminent. Petits arrangements avec une époque

Emmanuel Alloa, Le contemporain, l'intempestif et l'imminent. Petits arrangements avec une époque

  • Dijon, Les Presses du Réel, 2026
  • EAN : 9782378960650
  • 232 pages
  • Prix : 20 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola

L'époque contemporaine a substitué au futur – horizon ultime de la modernité – la promesse d'une expérience à jamais conjuguée au présent. Mais à force de vouloir être de son temps et de rester en phase avec l'actualité, l'actuel a pris le pas sur le possible. Le régime présentiste du contemporain nous a paradoxalement enfermés dans un hors-temps qui nous prive de recul et nous rend aveugles à ce qui peut advenir.

Ce livre explore les contre-temps de notre époque : ses désynchronisations et ses écarts, dont l'art révèle aujourd'hui toute la nécessité. À travers neuf portraits d'artistes contemporains aux pratiques hétérogènes – photographie, dessin, film, performance, installation – se dessine une interrogation commune : comment toucher à ce qui (nous) arrive ?

Lire quelques pages sur le site de l'éditeur…

Emmanuel Alloa est professeur d'esthétique et de philosophie de l'art à l'Université de Fribourg. Aux Presses du réel, il dirige les collections PerceptionsEsthétique:critique et co-dirige la collection Médias/Théories.

Sommaire

Le contemporain, l'intempestif et l'imminent

I. Corps

Adel Abdessemed. Portrait de l'artiste en païen
Berlinde de Bruyckere. Panser le corps
Le présent en cadeau ? Yvonne Rainer et les fables de la performance

II. Images

Oscar Muñoz, l'image soufflée
Découpes. Ombres d'Esther Shalev-Gerz
Anna Malagrida : chevauchements

III. Mouvement

L'Arrêt de mort. Notes sur le temps photographique
Vers Madrid. Le cinéma de l'approche de Sylvain George
Yael Bartana : pre-enactment, le temps du mythe

Liste des illustrations
Origine des textes