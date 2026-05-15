Emmanuel Alloa, Le contemporain, l'intempestif et l'imminent. Petits arrangements avec une époque
L'époque contemporaine a substitué au futur – horizon ultime de la modernité – la promesse d'une expérience à jamais conjuguée au présent. Mais à force de vouloir être de son temps et de rester en phase avec l'actualité, l'actuel a pris le pas sur le possible. Le régime présentiste du contemporain nous a paradoxalement enfermés dans un hors-temps qui nous prive de recul et nous rend aveugles à ce qui peut advenir.
Ce livre explore les contre-temps de notre époque : ses désynchronisations et ses écarts, dont l'art révèle aujourd'hui toute la nécessité. À travers neuf portraits d'artistes contemporains aux pratiques hétérogènes – photographie, dessin, film, performance, installation – se dessine une interrogation commune : comment toucher à ce qui (nous) arrive ?
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Emmanuel Alloa est professeur d'esthétique et de philosophie de l'art à l'Université de Fribourg. Aux Presses du réel, il dirige les collections Perceptions, Esthétique:critique et co-dirige la collection Médias/Théories.
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Sommaire
Le contemporain, l'intempestif et l'imminent
I. Corps
Adel Abdessemed. Portrait de l'artiste en païen
Berlinde de Bruyckere. Panser le corps
Le présent en cadeau ? Yvonne Rainer et les fables de la performance
II. Images
Oscar Muñoz, l'image soufflée
Découpes. Ombres d'Esther Shalev-Gerz
Anna Malagrida : chevauchements
III. Mouvement
L'Arrêt de mort. Notes sur le temps photographique
Vers Madrid. Le cinéma de l'approche de Sylvain George
Yael Bartana : pre-enactment, le temps du mythe
Liste des illustrations
Origine des textes