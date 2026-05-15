Nadezda Plavinskaia, Le Nakaz de Catherine II

Le Nakaz (1767) représente une tentative originale du pouvoir suprême de l’Empire russe d’introduire dans la pratique législative certaines idées des Lumières européennes. Au début de son règne, dans cette instruction aux députés de la Commission législative, Catherine II a exposé ses principes politiques et proposé un vaste programme de modernisation de la Russie. Les origines manifestement « philosophiques » du Nakaz, qui intégrait de larges emprunts aux penseurs du xviiie siècle, ont assuré à l’ouvrage de l’impératrice une place parmi les textes les plus libéraux des Lumières russes. Imprégné de plusieurs concepts forgés en Occident, le Nakaz les a révisés et remis au centre d’une vaste discussion philosophique, en présentant un exemple remarquable de transfert culturel et de circulation des idées en Europe dans la seconde moitié du xviiie siècle. La présente édition critique jette un éclairage nouveau sur l’histoire de la rédaction du Nakaz, sur ses sources, sur ses traductions et leur diffusion en Europe.
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Sommaire
Préface
Liste des abréviations
Avant-propos
PREMIÈRE PARTIE. LA PREMIÈRE ÉBAUCHE DU NAKAZ
Introduction
Publication
DEUXIÈME PARTIE. « DE LA SERVITUDE » BROUILLON DU CHAPITRE XI
Introduction
Publication
TROISIÈME PARTIE. LES SOURCES DU NAKAZ
Introduction
Le texte de Catherine II
Les ajouts de Catherine II
EL et Luzac
Beccaria/Morellet
Bielfeld
Encyclopédie
Desnitski
Betskoï
Index des sources
QUATRIÈME PARTIE. LES TRADUCTIONS DU NAKAZ AU XVIIIe SIÈCLE
Introduction
Les éditions en langue allemande
Les traductions françaises faites en Russie
Les traductions françaises parues à l’étranger
L’interdiction en France
Les échos dans la presse francophone
Les Observations sur le Nakaz de Diderot
Les traductions italiennes
Les traductions en d’autres langues
Liste chronologique
CINQUIÈME PARTIE. LES TEXTES RUSSE ET FRANÇAIS DU NAKAZ
Principes de publication des textes russe et français du Nakaz
Instruction pour la Commission chargée de dresser le projet d’un nouveau code de lois (traduction française)
Наказ, данный Комиссии о сочинении проекта нового уложения (texte russe)
Variantes de la traduction française de certains articles du Nakaz
Bibliographie
Liste des illustrations
Index des noms