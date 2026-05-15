Nadezda Plavinskaia, Le Nakaz de Catherine II

Le Nakaz (1767) représente une tentative originale du pouvoir suprême de l’Empire russe d’introduire dans la pratique législative certaines idées des Lumières européennes. Au début de son règne, dans cette instruction aux députés de la Commission législative, Catherine II a exposé ses principes politiques et proposé un vaste programme de modernisation de la Russie. Les origines manifestement « philosophiques » du Nakaz, qui intégrait de larges emprunts aux penseurs du xviiie siècle, ont assuré à l’ouvrage de l’impératrice une place parmi les textes les plus libéraux des Lumières russes. Imprégné de plusieurs concepts forgés en Occident, le Nakaz les a révisés et remis au centre d’une vaste discussion philosophique, en présentant un exemple remarquable de transfert culturel et de circulation des idées en Europe dans la seconde moitié du xviiie siècle. La présente édition critique jette un éclairage nouveau sur l’histoire de la rédaction du Nakaz, sur ses sources, sur ses traductions et leur diffusion en Europe.

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Sommaire

Préface

Liste des abréviations

Avant-propos

PREMIÈRE PARTIE. LA PREMIÈRE ÉBAUCHE DU NAKAZ

Introduction

Publication

DEUXIÈME PARTIE. « DE LA SERVITUDE » BROUILLON DU CHAPITRE XI

Introduction

Publication

TROISIÈME PARTIE. LES SOURCES DU NAKAZ

Introduction

Le texte de Catherine II

Les ajouts de Catherine II

EL et Luzac

Beccaria/Morellet

Bielfeld

Encyclopédie

Desnitski

Betskoï

Index des sources

QUATRIÈME PARTIE. LES TRADUCTIONS DU NAKAZ AU XVIIIe SIÈCLE

Introduction

Les éditions en langue allemande

Les traductions françaises faites en Russie

Les traductions françaises parues à l’étranger

L’interdiction en France

Les échos dans la presse francophone

Les Observations sur le Nakaz de Diderot

Les traductions italiennes

Les traductions en d’autres langues

Liste chronologique

CINQUIÈME PARTIE. LES TEXTES RUSSE ET FRANÇAIS DU NAKAZ

Principes de publication des textes russe et français du Nakaz

Instruction pour la Commission chargée de dresser le projet d’un nouveau code de lois (traduction française)

Наказ, данный Комиссии о сочинении проекта нового уложения (texte russe)

Variantes de la traduction française de certains articles du Nakaz

Bibliographie

Liste des illustrations

Index des noms