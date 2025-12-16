Daniel Arasse, Le sujet dans le tableau. Essais d'iconographie analylique (rééd.)

À la Renaissance, la question de l’intimité du rapport entre les œuvres et leurs auteurs ou commanditaires se pose de manière décisive : l’expression individuelle de l’artiste devient en effet, à cette époque, un facteur reconnu et apprécié dans la genèse et la forme des œuvres d’art.

Le Sujet dans le tableau propose sept études de cas où un emploi analytique de l’iconographie permet de distinguer comment, en s’appropriant le sujet (manifeste) de son œuvre par le trouble qu’il introduit dans son énoncé, l’artiste ou le commanditaire y marque sa présence comme celle du sujet (latent) de son énonciation. Qu’en a-t-il été de Michel-Ange et de son Moïse ? de Titien dans son Allégorie de la Prudence ? ou encore du prince Frédéric de Montefeltro dans le désordre du Studiolo d’Urbino ?

Cette édition richement illustrée permet d’apprécier en détail les traces les plus ténues de la personnalité de quelques génies artistiques de la Renaissance.

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