"Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois". On connait le mot de la fable de La Fontaine, qui s'attira cette réplique de Rousseau au livre II de L'Émile : "Sans mentir ! on ment donc quelquefois ? Où en sera l'enfant si vous lui apprenez que le renard ne dit sans mentir que parce qu'il ment ?". Il est rare (en vérité) que Fabula se fasse l'écho d'un message de l'Armée de terre, mais on a cette fois plaisir à signaler le sommaire de la revue Inflexions intitulé "Sans mentir". Où il est question de Pinocchio et du Menteur de Corneille, mais aussi de Michel Rocard et de l'IA, des mensonges de l'historien ou de l'avocat comme de Dieu lui-même…