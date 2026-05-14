Inflexions, 2026/1, n° 62 : "Sans mentir"

« Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois »
Jean de La Fontaine (Le Corbeau et le Renard)
Quel parent n’a pas répété à ses enfants qu’il ne fallait pas mentir ? Mentir, c’est mal ! L’histoire de Pinocchio, dont le nez s’allonge à mesure qu’il accumule les mensonges, est d’ailleurs moins drôle que terrifiante. « Ne mentez pas ! » nous admonestent à l’unisson morales et éthiques, les premières ramenant l’existence à des valeurs transcendantales, donc à Dieu, alors que les secondes, à suivre Spinoza, définissent des modes d’existence immanents ou, pour le dire autrement, d’adéquation au milieu, notamment social. Reste que dans les deux cas, mentir est mal pour les uns, mauvais pour les autres, à la fois mal et mauvais pour ceux, nombreux, dont l’éthique est nourrie de morale.
C’est entendu, la messe est dite, mentir est hors la loi des dieux comme des hommes. Qui oserait en effet revendiquer le mensonge comme art de vivre sinon à susciter l’opprobre collective et à s’attirer les foudres d’une société fondée sur un indispensable socle d’honnêteté qu’induit un « vouloir vivre ensemble » ? Tout contrat social suppose en effet de s’entendre sur des règles communes […]
Éditorial
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De la mauvaise foi
Par Patrick Clervoy
Mentir, ou l’usage fallacieux de l’imaginaire
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L’antimachiavélisme en politique. L’exemple de Michel Rocard
« Menteur toi-même ! » Une lecture désabusée de Pinocchio
Même Dieu ment !
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Les visages du mensonge et leurs détournements dans l’histoire de l’islam
Par Olivier Hanne
Le mensonge, une vertu sociale par défaut
Par Éric Letonturier
Le Menteur de Corneille, panorama du mensonge à l’âge baroque
Par Dominik Manns
L’avocat face au mensonge
L’historien peut-il mentir ?
Par Marc Vigié
« Qui chique à mort n’a jamais tort »
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Mentir pour le succès des armes. Les opérations de déception
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La morne plaine du mensonge
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L’IA ment-elle ?
Entretien avec Ambroise Garel,
Propos recueillis par Jean Michelin
Vérité et mensonge : de la quête philosophique du vrai au brouillage contemporain du réel
Par Joséphine Staron
Du fact-checking à la post-vérité, comment le journalisme a perdu la guerre des faits
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L’angélisme nous pousse-t-il à mentir ? Le cas Wikipédia
Par Camille Frey
Les attachés militaires dans le jeu diplomatique
Par Gérald Arboit
La préservation du patrimoine en zone de conflit armé. L’exemple de l’Ukraine
Par Élise Bernard
Les Fantômes de l’île de Peleliu
Bruno Cabanes Paris, Le Seuil, 2025
Par Michaël Bourlet
Nouvelle Histoire de France
Éric Anceau (dir.) Paris, Passés Composés, 2025
Par Jean-Luc Cotard
Préparer le soldat de demain
Sport, tir et gymnastique (années 1880- 1930) Lionel Pabion Presses universitaires de Rennes, 2025
Par Rémy Hémez
Corps-à-corps
Le combat rapproché pendant la Première Guerre mondiale Dimitri Chavaroche Paris, Passés Composés/ ministère des Armées, 2025
Par Maxime Yvelin
Les Grandes Batailles de l’histoire de France
Vincent Bernard Paris, Éditions Eyrolles, 2025
Par PTE
Menaces 2035
Qui veut la paix prépare le futur Paris, Robert Laffont, 2025
Par Rémy Hémez
La Grande Guerre hors des tranchées
Michaël Bourlet Paris, Perrin, 2025
Par Rémy Hémez
Le Général Catroux
Un militaire bien diplomate François Cochet Paris, Perrin/Pierre de Taillac, 2025
Par PTE
La Guerre hybride
Entre perte de repères et adaptation Didier Danet, Mélanie Dubuy, Stéphane Taillat et Sandrine Turgis (dir.) Presses universitaires de Rennes, 2025
Par Rémy Hémez
Dictionnaire des officiers généraux français de la Seconde Guerre mondiale
François de Lannoy et Max Schiavon (dir.) Paris, Pierre de Taillac, 2025
Par Jean-Luc Cotard
Date de parution : 31/03/2026
Date de mise en ligne : 13/05/2026