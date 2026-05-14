Inflexions, 2026/1, n° 62 : "Sans mentir"

« Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois »

Jean de La Fontaine (Le Corbeau et le Renard)

Quel parent n’a pas répété à ses enfants qu’il ne fallait pas mentir ? Mentir, c’est mal ! L’histoire de Pinocchio, dont le nez s’allonge à mesure qu’il accumule les mensonges, est d’ailleurs moins drôle que terrifiante. « Ne mentez pas ! » nous admonestent à l’unisson morales et éthiques, les premières ramenant l’existence à des valeurs transcendantales, donc à Dieu, alors que les secondes, à suivre Spinoza, définissent des modes d’existence immanents ou, pour le dire autrement, d’adéquation au milieu, notamment social. Reste que dans les deux cas, mentir est mal pour les uns, mauvais pour les autres, à la fois mal et mauvais pour ceux, nombreux, dont l’éthique est nourrie de morale.

C’est entendu, la messe est dite, mentir est hors la loi des dieux comme des hommes. Qui oserait en effet revendiquer le mensonge comme art de vivre sinon à susciter l’opprobre collective et à s’attirer les foudres d’une société fondée sur un indispensable socle d’honnêteté qu’induit un « vouloir vivre ensemble » ? Tout contrat social suppose en effet de s’entendre sur des règles communes […]

Sommaire

Éditorial

Par Hervé Pierre

Dossier. Sans mentir

De la mauvaise foi

Par Patrick Clervoy

Mentir, ou l’usage fallacieux de l’imaginaire

Par Jacques Tournier

L’antimachiavélisme en politique. L’exemple de Michel Rocard

Par Pierre-Emmanuel Guigo

« Menteur toi-même ! » Une lecture désabusée de Pinocchio

Par Agnès Mannooretonil

Même Dieu ment !

Par Haïm Korsia

Les visages du mensonge et leurs détournements dans l’histoire de l’islam

Par Olivier Hanne

Le mensonge, une vertu sociale par défaut

Par Éric Letonturier

Le Menteur de Corneille, panorama du mensonge à l’âge baroque

Par Dominik Manns

L’avocat face au mensonge

Par Alexandre Duval-Stalla

L’historien peut-il mentir ?

Par Marc Vigié

« Qui chique à mort n’a jamais tort »

Par Marie Peucelle

Mentir pour le succès des armes. Les opérations de déception

Par Rémy Hémez

La morne plaine du mensonge

Par Maxime Yvelin

L’IA ment-elle ?

Entretien avec Ambroise Garel,

Propos recueillis par Jean Michelin

Vérité et mensonge : de la quête philosophique du vrai au brouillage contemporain du réel

Par Joséphine Staron

Du fact-checking à la post-vérité, comment le journalisme a perdu la guerre des faits

Par S. Laurent

L’angélisme nous pousse-t-il à mentir ? Le cas Wikipédia

Par Camille Frey

Pour nourrir le débat

Les attachés militaires dans le jeu diplomatique

Par Gérald Arboit

et Florian Bunoust-Becques

La préservation du patrimoine en zone de conflit armé. L’exemple de l’Ukraine

Par Élise Bernard

Comptes rendus de lecture

Les Fantômes de l’île de Peleliu

Bruno Cabanes Paris, Le Seuil, 2025

Par Michaël Bourlet

Nouvelle Histoire de France

Éric Anceau (dir.) Paris, Passés Composés, 2025

Par Jean-Luc Cotard

Préparer le soldat de demain

Sport, tir et gymnastique (années 1880- 1930) Lionel Pabion Presses universitaires de Rennes, 2025

Par Rémy Hémez

Corps-à-corps

Le combat rapproché pendant la Première Guerre mondiale Dimitri Chavaroche Paris, Passés Composés/ ministère des Armées, 2025

Par Maxime Yvelin

Les Grandes Batailles de l’histoire de France

Vincent Bernard Paris, Éditions Eyrolles, 2025

Par PTE

Menaces 2035

Qui veut la paix prépare le futur Paris, Robert Laffont, 2025

Par Rémy Hémez

La Grande Guerre hors des tranchées

Michaël Bourlet Paris, Perrin, 2025

Par Rémy Hémez

Le Général Catroux

Un militaire bien diplomate François Cochet Paris, Perrin/Pierre de Taillac, 2025

Par PTE

La Guerre hybride

Entre perte de repères et adaptation Didier Danet, Mélanie Dubuy, Stéphane Taillat et Sandrine Turgis (dir.) Presses universitaires de Rennes, 2025

Par Rémy Hémez

Dictionnaire des officiers généraux français de la Seconde Guerre mondiale

François de Lannoy et Max Schiavon (dir.) Paris, Pierre de Taillac, 2025

Par Jean-Luc Cotard

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Date de parution : 31/03/2026

Date de mise en ligne : 13/05/2026