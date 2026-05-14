Armonia Somers, La femme nue (1950)

La mujer desnuda

Trad. de l'espagnol (Uruguay) par Alexandra Carrasco.

Préfaces d'Aude Mermilliod et Blandine Rinkel

Le jour de ses trente ans, Rebeca Linke se coupe la tête et la raccroche à ses épaules avant de s’enfuir nue dans la forêt. Commence sa vie de femme libre, débarrassée des injonctions sociales et morales, une course vertigineuse, à travers villages et paysages, désir et violence, fascination et rejet. Une femme nue traverse le monde comme une menace et une révélation : Rebeca lève le voile sur les peurs, les fantasmes et l’hypocrisie collective.

Publié en 1950 et jugé obscène, La femme nue est un roman-fable incandescent, mêlant réalisme, gothique et fantastique. Œuvre radicale, il explore le désir, la sexualité, la domination sociale et la violence, sous une forme poétique, sensuelle et dérangeante.

Son autrice, Armonía Somers, figure majeure et longtemps marginalisée des lettres latino-américaines, déploie ici une écriture inclassable dans un texte d’une liberté rare.