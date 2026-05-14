Miranda Fricker, Injustice épistémique. Le pouvoir et l’éthique du savoir

Préface de Gloria Origgi

Traduit de l’anglais (G. B.) par Sébastien Réhault & Lou Thomine

Pourquoi certaines voix sont-elles écoutées, quand d’autres sont systématiquement mises en doute, ignorées ou réduites au silence? Et si l’injustice se jouait aussi dans notre façon d’écouter, de croire, de comprendre les autres ?

Dans cet essai lumineux et percutant, Miranda Fricker met au jour une forme d’injustice aussi discrète que destructrice : l’injustice épistémique – celle qui frappe les individus en tant que sujets de connaissance. À travers deux concepts centraux – l’injustice testimoniale (lorsqu’on ne croit pas une personne en raison de sa couleur de peau, de son genre ou de sa classe sociale) et l’injustice herméneutique (lorsqu’on ne peut exprimer ce que l’on vit faute de mots reconnus dans l’espace public) – Miranda Fricker offre une grille de lecture puissante pour comprendre les mécanismes qui réduisent certaines personnes au silence.

Un livre essentiel pour quiconque s’interroge sur les injustices, les discriminations et les inégalités, le pouvoir du langage et les conditions d’une société véritablement démocratique.

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Miranda Fricker est professeure de philosophie à l’Institut de Philosophie de l’Université de New York (NYU). Spécialiste reconnue de philosophie morale et d’épistémologie sociale, elle développe une réflexion à la croisée de l’éthique, de la théorie de la connaissance et des études féministes.

Gloria Origgi, philosophe, Directrice de Recherche au CNRS –Institut Nicod, est l’auteure de La vérité est une question politique (2024).