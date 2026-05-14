Théorie littéraire & théorie du texte en pratique (Paris)

Colloque international

Théorie littéraire & théorie du texte en pratique

Les 15, 16, 17 juin 2026

Amphithéâtre Louis Liard, Sorbonne Université (15, 16 juin)

Auditorium, Bibliothèque Polonaise de Paris (17 juin)

Inscription obligatoire avant le 14 juin : https://docs.google.com/forms/d/19pn64tbAQMSj6M_ropud9607N8xW9DteJk-Olf9DlJo/edit

Une pièce d'identité est nécessaire pour accéder aux sites

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Lundi 15 juin 2026

Amphithéâtre Louis Liard, Sorbonne Université

Présentation

11h30 Gaëtan Brulotte (Université de Louisiane, Etats-Unis) Théories et Pratique

Panel « Les grandes analyses 1 »

Président de séance : Philippe Hamon (CRP19, Université Sorbonne Nouvelle, France)

12h Sémir Badir (Université de Liège, Belgique) Les affres de la profondeur

12h30 Moulay Youssef Soussou (Université Cadi Ayyad, Maroc) Grande Analyse génétique de la phrase de Flaubert

13h Buffet au Campus des Cordeliers, salle Marie Curie

Panel « Sociologie, sociocritique et littérature »

Présidente de séance : Gisèle Sapiro (CESSP, CNRS/EHESS, France)

14h30 Florian Fuchs (Université de Princeton, États-Unis) & Marc Ortmann (Université Humboldt, Allemagne) Socionarratologie. Récits collectifs, savoir social et pratiques de socionarration

15h Jeremie Alliet (ENS de Lyon, France) Une « théodicée du privilège » : sociologie du roman et champ du pouvoir

15h30 Raquel Fernández Menéndez (Université de Salamanque, Espagne) Révolutions symboliques et formation du canon littéraire

16h Pause

Table ronde « Circulation de la théorie »

16h30 Modération et animation : Ofra Lévy (Thalim, Université Sorbonne Nouvelle, France)

Répondantes et répondants : Mieke Bal (Université d’Amsterdam, Pays-Bas), Philippe Hamon (CRP19, Université Sorbonne Nouvelle, France) John Pier (CRAL CNRS EHESS & Université de Tours, France) & Gisèle Sapiro (CESSP, CNRS/EHESS, France)

17h30 Fin de la première journée

Mardi 16 juin 2026

Amphithéâtre Louis Liard, Sorbonne Université

Panel « Approches quantitatives & systémiques 1 »

Président de séance : Gaëtan Brulotte (Université de Louisiane, Etats-Unis)

11h30 Adrien Bresson (Université de Saint-Etienne, France) Approches de la théorie autobiographique au prisme antique : du nouveau depuis Lejeune

12h Massimo Leone (Université de Turin, Italie) Le carré automatique : quelles sciences du texte religieux à l’ère des modèles langagiers géants ?

12h30 Serge Zenkine (Moscou – Saint-Pétersbourg, Russie) Les énergies du texte

13h Buffet au Campus des Cordeliers, salle Marie Curie

Panel « Mémoire »

Présidente de séance : Mieke Bal (Université d’Amsterdam, Pays-Bas)

14h30 Simon Bréan (Thalim, Université Sorbonne Nouvelle, France) Ressorts affectifs de la mémorisation des personnages

15h Kindhegue Mary Inès (Université de Douala, Cameroun) Dire, faire, transmettre : narrateurs communautaires et performance mémorielle des savoirs endogènes en Afrique francophone

15h30 Varja Balžalorsky Antić (Université de Maribor, Slovénie) Focalisation dans le discours lyrique : identité, mémoire et trauma dans les poèmes de Perséphone de Louise Glück

16h Pause

Panel « Approches quantitatives & systémiques 2 »

Président de séance : Serge Zenkine (Moscou – Saint-Pétersbourg, Russie)

16h30 Ofra Lévy (Thalim, Université Sorbonne Nouvelle, France) Expérimentation et reproductibilité

17h Louis Hébert (Université du Québec à Rimouski, Canada) La quête originelle de la vie et le récit du salut dans le bouddhisme

17h30 Fin de la deuxième journée.

Mercredi 17 juin 2026

Auditorium, Bibliothèque Polonaise de Paris

Panel « Les grandes analyses 2 »

Présidente de séance : Anna Szyjkowska-Piotrowska (Université Sorbonne Paris I, France)

11h30 Zied Smat (Université de Tunis El Manar, Tunisie) Relire S/Z : De la fragmentation herméneutique à l'application du code proaïrétique chez Balzac

12h Mireille Merigonde (Université de Limoges, France) Après Greimas. Approches complémentaires pour une relecture de Deux amis de Guy de Maupassant

12h30 Collation

Panel « Storytelling »

Président de séance : John Pier (CRAL CNRS/EHESS & Université de Tours, France)

13h Alina Buzatu (Université Ovidius de Constanța, Roumanie) Storytelling, « personnages » et scénarios de sens dans le texte scientifique

13h30 Corentin Boutoux (CSLF, Université de Nanterre, France) La mise en récit de la figure d’écrivain : les stratégies légitimantes de l’énonciation éditoriale

14h Fin du colloque.

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Comité d’organisation

Mieke Bal (U. d’Amsterdam, Pays-Bas)

Gaëtan Brulotte (U. de Louisiane, Etats-Unis)

Philippe Hamon (CRP19, U. Sorbonne Nouvelle, France)

Louis Hébert (Université du Québec à Rimouski, Canada)

Ofra Lévy (THALIM, U. Sorbonne Nouvelle, France)

John Pier (CRAL CNRS/EHESS & U. de Tours, France)

Gisèle Sapiro (CESSP, CNRS/EHESS, France)

Anna Szyjkowska-Piotrowska (U. Sorbonne Paris I, France)