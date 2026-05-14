Les codes de l'amour (Liège)

Quelles sont les « figures déterminées » de l’amour ?

Dans le sillage du roman L’art de la joie (Goliarda Sapienza) et de quelques appuis littéraires choisis, on explorera la possibilité de faire écart avec les « codes de l’amour », c’est-à-dire avec les consignes – explicites ou implicites – livrées par nos cultures et qui structurent durablement nos manières de vivre les relations, dans le couple romantique, en famille, ou dans nos amitiés. Ces codes hérités façonnent nos imaginaires, de manière si serrée, qu’il est probablement impossible d’en sortir tout à fait. Néanmoins, le travail philosophique et critique, aiguillé par la littérature, pourrait permettre à la fois de sortir de l’évidence naturelle qui pèse sur les modalités de l’attachement et de mettre en lumière la dimension proprement créative du nouage de liens affectifs. En essayant de se décoller, par l’entremise de l’exercice critique, des codes culturels qui nous assignent à relationner dans un cadre déterminé, on pourra, sinon directement tenter d’inventer de nouveaux modèles pour les relations, au moins explorer des manières inédites de composer avec les « codes » dominants ou les figures déterminées de l’attachement, et y ouvrir des formes de liberté nouvelles.

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Programme

9h - Théa Rimini – L’art de la joie en contexte et à l’écran

10h - Caroline Glorie – Amour romantique : héritages de la deuxième génération du féminisme

11h 30 - Marie Bonnarme – Barthes et l’amour (un projet en Art et sciences de l'art)

14h - Marius Robin – Rousseau et Julie ou la Nouvelle Héloïse

15h - Lucie Szechter – Sur la bâtardise

16h30 - Nicole Mathieu – Choisir l’idée de couple ou Créer le politique à l’écart des codes de l’amour, de la famille et de la vie privée.