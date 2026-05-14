Humanités et circulation des savoirs (vevue Détours)

Appel à contributions

Revue Détours : humanités et circulation des savoirs

Numéro 1 : « Vulgarisation des savoirs ? »

(English version below)

La revue Détours a pour objectif de concilier les orientations disciplinaires et les objets de recherche du plus grand nombre autour de la confrontation « culture populaire/culture savante ».

La démarche essentielle à toute proposition d’articles sur le thème « Vulgarisation des savoirs ? » sera nécessairement celle d’une trajectoire du populaire vers le savant ou du savant vers le populaire en veillant à toujours interroger les modèles hiérarchisés, les cadres de légitimité culturelle, sociale et/ou scientifique établis, afin d’émanciper le discours de tout préjugé et de se saisir des parcours de pensées (pour certains nécessairement en cours de construction).

Dans cette optique, les contributions relevant d’écritures en binôme (comme dans le cas de démarches de recherche-action ou recherche-création) seront encouragées pour doubler ce mouvement d’une réflexion sur l’académisme de la pensée universitaire au regard d’une praxis et inversement.

Toutes les aires culturelles, toutes les périodes historiques, tous les champs disciplinaires sont possibles, dès lors qu’ils confrontent le « docte » au « dénigré » et qu’ils interrogent les formatages de restitution des réalités culturelles auprès de différentes communautés (du « profane » au « sachant »).

Quelques exemples de sujets possibles :

- les mouvements de réhabilitation ou ceux de « disgrâce » ou de « mise en sommeil », notamment les effets de modes culturelles et leur fonctionnement cyclique,

- rapport de la mémoire écrite à la mémoire orale,

- reconnaissance des langues vernaculaires,

- valorisation professionnelle et scientifique de l’amateurisme,

- scientificité des savoirs et des discours à l’ère des fake news, des deepfakes, et autres démarches pseudoscientifiques,

- accessibilité de savoirs réputés confidentiels et/ou experts par le biais de nouveaux outils (type podcasts, réseaux et médias, conférences TedX, etc.),

- effets de (ré)appropriations, détournements, recyclages, remplois, transferts des codes savants par les objets populaires (pop culture, etc.),

- genres et sous-genres (dark romance, etc.).

Les propositions d’articles (1500 signes espaces comprises + une mini bio-bibliographie de 200 mots environ), en anglais ou en français, sont attendues pour le 1er juin 2026 et parviendront conjointement à :

Sophie.mentzel@univ-tours.fr

Delphine.robicdiaz@univ-tours.fr

Anne.ullmo@univ-tours.fr

Les réponses parviendront aux auteurs/autrices avant le 30 juin avec une feuille de style permettant d’accompagner l’écriture d’articles comptant entre 20 000-35 000 signes, en anglais ou en français, attendus pour le 1er novembre 2026.

Les articles seront ensuite expertisés en double aveugle, pour une parution en ligne au 1er semestre 2027.

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Call for papers

Journal Détours : humanités et circulation des savoirs

Issue 1: ‘The Popularisation of Knowledge?’

The journal Détours aims to bring together a wide range of disciplinary approaches and research topics centred on the tension between ‘popular culture and high culture’.

The essential approach for any article proposal on the theme “Popularisation of knowledge?” must necessarily be one that traces a trajectory from the popular to the scholarly or from the scholarly to the popular, whilst always questioning established hierarchical models and frameworks of cultural, social and/or scientific legitimacy, in order to free discourse from all prejudice and to engage with lines of thought (some of which are necessarily still work in progress).

In this perspective, contributions involving co-authorship (as in research-action or research-creation approaches) will be encouraged in order to complement this movement with a reflection on the academic nature of university thought in relation to practice, and vice versa.

All cultural areas, all historical periods and all disciplinary fields are welcome, provided they contrast the ‘learned’ with the ‘dismissed’ and question the ways in which cultural realities are represented to different communities (from the ‘layperson’ to the ‘expert’).

Some examples of possible topics:

- movements of rehabilitation or those of ‘disgrace’ or ‘shelving’, particularly the effects of cultural trends and their cyclical nature,

- the relationship between written and oral memory,

- recognition of vernacular languages,

- the professional and scientific recognition of amateurism,

- the scientific nature of knowledge and discourse in the age of fake news, deepfakes and other pseudoscientific approaches,

- the accessibility of knowledge deemed confidential and/or expert through new tools (such as podcasts, social media and other media, TedX talks, etc.),

- effects of (re)appropriation, subversion, recycling, reuse and transfer of scholarly codes through popular culture (pop culture, etc.),

- genres and sub-genres (dark romance, etc.).

Proposals for articles (1,500 characters including spaces + a short bio-bibliography of approximately 200 words), in English or French, are due by June 1, 2026 and should be sent to:

Sophie.mentzel@univ-tours.fr

Delphine.robicdiaz@univ-tours.fr

Anne.ullmo@univ-tours.fr

Authors will receive a response by 30 June, along with a style guide to assist with the writing of articles of between 20,000 and 35,000 characters, in English or French, due by November 1, 2026.

The articles will then undergo double-blind peer review, with a view to online publication in the first half of 2027.

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Bibliographie indicative / Suggested reading :

Andries Lise (dir.). Le Partage des savoirs, XVIIIe – XIXe siècles. Lyon : PUL 2003.

Billig Michael. Banal Nationalism. Louvain : Presses Universitaires de Louvain, 2014 [traduction].

Brizay François et Sarrazin Françoise. Erudition et culture savante. Rennes : PUR, 2015.

Casanova Pascale. La République mondiale des lettres. Paris, Seuil, 1999.

Edensor Tim. National Identity, Popular Culture and Everyday Life. Oxford : Berg, 2002.

Grignon Claude et Passeron Jean-Claude. Le Savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature. Paris : Seuil, 1989.

Hennion Antoine, Maisonneuve Sophie et Gomart Émilie. Les Figures de l’amateur. Paris : La Documentation française, 2000.

Hobsbawm Éric et Ranger Terence (dir.). The Invention of Tradition. Cambridge : Cambridge University Press, 1983.

Jeanneret Yves. Écrire la science : formes et enjeux de la vulgarisation. Paris : PUF, 1994.

Jeanneret Yves. Penser la trivialité. Vol 1. « La vie triviale des êtres culturels ». Paris : Hermès Lavoisier, 2008.

Jacobi Daniel. « Le Savant et le populaire. Retour sur une opposition arbitraire », Communication et Langages, n° 181, 2014.

Jurdant Baudouin (dir.). Impostures scientifiques. Les malentendus de l’affaire Sokal. Paris : La Découverte, 2010.

Jurdant Baudouin. Les Problèmes théoriques de la vulgarisation scientifique. Paris : Archives contemporaines, 2009 [réédition].

Lelu Bastien et Eastes Richard-Emmanuel (dir.). Les Scientifiques jouent-ils aux dés ?. Paris : éditions Le Cavalier bleu, 2011.

Letourneux Matthieu. Fictions à la chaîne. Littératures sérielles et culture médiatique. Paris : Seuil, 2017.

Luhmann Niklas. La Réalité des médias de masse. Zurich/Berlin : éditions Diaphanes, 2013. [traduction].

Maase Kaspar. Populärkulturforschung. Bielefeld : transcript Verlag, 2019.

Friedrich Nietzsche. La Naissance de la tragédie. Paris : Flammarion, 2022 [réédition].

Penke Niels et Schaffrick Matthias. Populäre Kulturen zur Einführung. Hamburg : Junius 2018.

Seebald Christian et Velten Hans Rudolf. Popularisierung und Popularität im 15. und 16. Jahrhundert. Transformationen der Wissenskultur zwischen Handschrift und Buchdruck. Erich Schmidt Verlag, 2026

Verriele Philippe (dir.). Thomas Lebrun. Composition savante et culture populaire en danse contemporaine (et vlan !). Paris : Riveneuve, 2023.

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Autres sources / Other sources :

Blanchard Benoist. La Vulgarisation scientifique sur Youtube, la science en émotion. Presses universitaire de Bordeaux. UNA éditions en ligne. 2025, https://una-editions.fr/la-vulgarisation-scientifique-sur-youtube/

Blanchard Benoist. La Vulgarisation scientifique, une science imparfaite ?. Presses universitaire de Bordeaux. UNA éditions en ligne. 2025. https://una-editions.fr/la-vulgarisation-scientifique-une-science-imparfaite/

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/science-publique/club-science-publique-la-vulgarisation-scientifique-est-elle-possible-8756450?at_medium=ads&at_ad_platform=google&at_campaign=culture_search_podcasts&gad_source=5&gad_campaignid=23070550481&gclid=EAIaIQobChMI9qvw24DNkwMVNqf9BR1qXCO7EAAYAiAAEgJ18vD_BwE