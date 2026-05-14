Élise Marrou, Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) a grandi dans la Vienne fin de siècle et rejoint l’Angleterre pour poursuivre ses études d’aéronautique. Il est ensuite passé à la philosophie sous la pression de questions liées à la logique et aux fondements des mathématiques. C’est en effet en butant sur des problèmes précis que, selon lui, on entre en philosophie et non par la progression sereine d’un travail académique. Des premiers carnets de guerre jusqu’aux dernières remarques portant sur la certitude, Wittgenstein affronte sans relâche des séries de problèmes qu’il décape et reformule. Philosophe avant tout ventriloque, il part de voix anciennes, de celle de Platon en particulier, pour traiter les difficiles questions du « suivi de la règle » ou de la chimère d’un « langage privé » ou encore de l’autorité singulière de la bouche qui dit « je ».
Ce volume se propose de présenter la méthode des « jeux de langage », la modélisation qui y préside, afin de saisir le fil directeur de la thérapie qui se déploie dans les Recherches philosophiques et se prolonge dans la philosophie de la psychologie. Les remarques qui composent ce dernier volet de l’oeuvre, rédigées entre 1945 et 1951, sont dans l’ensemble encore méconnues. Nous en dessinons ici les principales lignes de force, en centrant l’examen sur la logique de nos expressions et les reconfigurations de la relation à soi.
Ancienne élève de l’ENS Ulm, agrégée et docteure en philosophie, Élise Marrou est maîtresse de conférences à Sorbonne Université où elle enseigne la philosophie contemporaine. Dernières publications : Wittgenstein en France (2022), Le Proust de Descombes : la prose des mondes (2023).
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Table des matières…
Éditions des oeuvres de Wittgenstein utilisées
Liste des abréviations
Repères chronologiques
Remerciements
Introduction
1. Une démarche zététique
2. Du Tractatus aux Recherches : une seule et unique méthode ou différentes thérapies ?
3. Des Recherches aux derniers manuscrits de la philosophie de la psychologie
Chapitre 1 – Une image trompeuse de la signification
1. Les « leçons » de l’enfance (Recherches §1-45)
2. « Rêve pour rêve (onar anti onar) » : les simples du Tractatus à l’épreuve du Théé tète (Recherches, §46-64)
3. Le platonisme revu et corrigé (Recherches, §65-88)
4. Concepts et règles : le suivi de la règle I (Recherches, §80-88)
5. Logique et tâche de la philosophie : de la logique cristalline au sol raboteux des usages (Recherches, §89-135)
6. L’accord dans les jugements : le suivi de la règle II (Recherches, §136-242)
7. La chimère du langage privé : mettre un terme à la rhétorique solipsiste ? (Recherches, §243-427)
8. Mythes de l’intentionnalité (RP §428-693)
Chapitre 2 – La description de nos expressions : une logique sensible ?
1. Le visible et l’invisible
2. Le postulat de « l’incertitude principielle »
3. « Ce serait un autre type d’homme » : de la logique de l’expressivité à la société décente
Chapitre 3 – La bouche qui dit « je »
1. L’autorité en première personne :
2. Deux figures limites de la relation à soi : se parler à soi-même /simuler
3. La vie, mode d’emploi
Réception et postérité du second Wittgenstein
Conclusion
Glossaire
Notices biographiques
Bibliographie
Index nominum
Index rerum