Imaginaire et imagerie des lieux de fiction, XIX-XXe s. (Montpellier)

Journée d’études

Imaginaires et imageries des lieux de fictions littéraires

organisée par Marion Brun, Marie-Astrid Charlier, Marie-Clémence Régnier

4 juin 2026 – Université Montpellier Paul Valéry

Retrouver sur Fabula l'appel à contributions…

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Programme

9h : Accueil des participants Site Saint-Charles, salle 102

9h 15 : Marion Brun et Marie-Astrid Charlier, Introduction

Figurations impossibles

Présidence de panel : Marie-Clémence Régnier

9h30 Lambert Barthélémy, université de Montpellier Paul-Valéry : « Waldersbach, ou la résistance à l’image, De Büchner aux visualisations impossibles, 1835-2022 »

10h Emmanuel Boldrini, université Lyon 2 : « Topographies de l’absence, du deuil et du vide : la mémoire photographique de Bruges-la-Morte (Georges Rodenbach) et de Vertigo (Alfred Hitchcock) »

10h30 Florence Thérond, université de Montpellier Paul-Valéry, « ‘Figurer la mort d’une ville’ : la construction iconographique de Venise à travers les éditions illustrées de La Mort de Venise (Maurice Barrès) et de Der Tod in Venedig(Thomas Mann) »

Discussion et pause

Jeux sur les imaginaires nationaux

Présidence de panel : Marie Bourjea

11h30 Yannick Le Pape, musée d’Orsay : « “A high and rocky coast”: La Grèce chimérique du Don Juan de Byron dans la peinture victorienne »

12h Sonia Gavory, université Bordeaux Montaigne : « La représentation d’un imaginaire de la Russie et de sa mémoire théâtrale : scénographies françaises de La Mouette (1922-1984) »

Discussion

12h45-14h : Pause-déjeuner dans le jardin d’hiver

Transposition et recréation cinématographique des lieux

Présidence de panel : Marion Brun

14h15 Mélissa Gignac, université de Lille : « Jules Verne au cinéma : Les Enfants du Capitaine Grant (1914) »

14h45 Alice de Georges, université Côte d’Azur : « D’une Normandie à l’autre. Le “Bonheur dans le crime” des transpositions filmiques »

Discussion et mot de conclusion

Fin de la journée à 15h30.