Rousseau et les inégalités (3/5) : climat et environnement. Avec Julia Steinberger et Ghislain Waterlot (Genève)

Le dérèglement climatique produit de nouvelles formes d’inégalités et aggrave les inégalités existantes.

En quoi Rousseau permet-il de donner un éclairage original sur une problématique tout à fait contemporaine ?

Après avoir organisé le cycle de rencontres « Rousseau et la nature » inauguré en février 2022 par Philippe Descola, la Société J.-J. Rousseau invite Julia Steinberger et Ghislain Waterlot à dialoguer sous le signe de l’urgence, notamment à partir du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes et de l’Émile, puisque l’inégalité en matière d’environnement est indissociable d’une critique plus globale du productivisme, du consumérisme et d’une logique extractiviste. Climat et environnement nous rappellent la fragilité des conditions de la vie en commun dans nos sociétés, mais aussi entre humains et non-humains.

Entrée libre, inscription sur https://m-r-l.ch/evenement/climat-et-environnement/

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Intervenant·es :

Chercheuse en économie écologique, spécialiste des enjeux sociaux liés aux conséquences du dérèglement climatique, Julia Steinberger est professeure à l’Université de Lausanne. Co-autrice du sixième rapport d’évaluation du GIEC (groupe de travail 3), elle s’engage dans l’action militante avec Extinction Rebellion, Degrowth Switzerland et Renovate Switzerland. Elle a co-organisé la Marche Bleue pour le climat en 2023.

Ghislain Waterlot est professeur d’éthique et de philosophie de la religion à l’Université de Genève. Ses recherches portent sur les philosophies de Jean-Jacques Rousseau, de Henri Bergson et de Simone Weil, ainsi que sur les relations qu’entretiennent différentes formes de spiritualité avec le corps social tant sur le plan éthique que sur le plan politique.

Parmi ses publications, on compte : Rousseau. Religion et politique (Paris, PUF, 2004) et Mystique et histoire chez Henri Bergson (Paris/Genève, Champion, 2024).

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Rousseau et les inégalités

Exclue l’hypothèse d’un retour de Rousseau parmi nous, comment réécrire aujourd’hui le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes ? Rousseau l’a montré : une société inégalitaire est une société où les individus sont moins libres. Nous sommes toutes et tous face à des injustices violentes qui défont les liens sociaux, entravent l’action politique, menacent les espérances de justice, nourrissent les haines. La Société Jean-Jacques Rousseau vous convie à un cycle de rencontres lors desquelles une personnalité en prise directe avec les inégalités dialoguera avec une ou un rousseauiste pour que progresse la possibilité d’un nouveau discours sur les inégalités. Ces dialogues porteront sur les inégalités sanitaires, les inégalités face au climat, les inégalités de genre, les inégalités dans l’école, les inégalités dans la famille. On fera résonner cette phrase entre les murs de la MRL : non « l’égalité n’est pas une chimère de spéculation » et « c’est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l’égalité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir ».

Un événement organisé par la Société J.-J. Rousseau en partenariat avec la Maison Rousseau et Littérature.

Prochaine rencontre : Mardi 16 juin, 12h15 - Education et scolarité avec Michele Poretti et Martin Rueff.