Donatien Grau, Musées vivants

Le monde des musées est devenu un enjeu public. Or les musées sont de formidables machines de leur propre oubli : ils n’écrivent pas leur histoire, de sorte qu’il est impossible de retracer les origines de ce qui a lieu aujourd’hui, de se souvenir des noms et des actions de qui les a dirigés.

Pour ce livre de théoricien et de praticien du musée, Donatien Grau est allé voir dix visionnaires qui ont inventé le musée d’aujourd’hui, les cherchant à Paris, New York, Moscou, Londres, Berlin, Vienne, dans le Massachussetts, dans le Kent, pour qu’ils transmettent au public contemporain leurs témoignages, les leçons de leurs actions. Chacun d’entre eux a marqué les destinées du Louvre, du musée d’Orsay, du Metropolitan Museum of Art, du Guggenheim, des musées de Berlin et du Kunsthistorisches Museum de Vienne, du musée Pouchkine, du Victoria & Albert Museum, des Galeries nationales d’Écosse et de la Tate.

Ils racontent leurs succès, leurs doutes, évoquent leurs propres parcours et les récits intimes qui ont présidé à leurs actions. Ils donnent accès à un temps désormais lointain et nous invitent à comprendre comment les musées sont devenus ce qu’ils sont aujourd’hui, dans une approche européenne et transatlantique.

Se confiant certains pour la première fois, ils offrent un mode d’emploi pour comprendre la politique des musées, faisant de ce livre à la fois un ouvrage d’histoire et un manuel pour quiconque s’intéresse à l’art, à la politique, et à l’invention de nouvelles voies pour travailler avec le présent et le patrimoine.



Avec la participation d’Irina Antonova ; Alan Bowness ; Timothy Clifford ; Mark Jones ; Thomas Krens ; Michel Laclotte ; Henri Loyrette ; Philippe de Montebello ; Peter-Klaus Schuster ; Wilfried Seipel.

Lire un extrait…

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Donatien Grau est ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé des lettres, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, docteur de l’Université Paris-Sorbonne. Par deux fois chercheur invité au Getty Research Institute, Los Angeles, il est notamment l’auteur de Tout contre Sainte-Beuve, en 2013, et de Néron en Occident, en 2015. Il a été le récipiendaire du Prix François-Victor Noury de l’Institut en 2013. Aux Belles Lettres ont été publiés Le Roman romain, généalogie d’un genre français (2017), La Mémoire numismatique de l'Empire romain (2022) et avec Pietro Pucci La Parole au miroir. Dans la poésie grecque archaïque et classique (2022).

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Table des matières

Avant-propos

Première partie

Le musée du regard

Première conversation. Michel Laclotte – « Le musée est un organisme vivant. »

Deuxième conversation. Sir Alan Bowness – « Alors que la ville était en pleine mutation, j’ai pensé que la Tate devait assumer un rôle de leader. »

Troisième conversation. Sir Timothy Clifford – « Un musée est une forme de paradis sur terre ! »

Quatrième conversation. Philippe de Montebello – « Les musées n’ont d’autre choix que de fournir

un récit. »

Deuxième partie

Le musée politique

Première conversation. Irina Antonova – « Ma politique était celle de l’art. »

Deuxième conversation. Peter-Klaus Schuster – « Que faire ? »

Troisième conversation. Sir Mark Jones – « J’ai toujours considéré le travail dans les musées comme une forme de service public. »

Troisième partie

Le musée dans le monde globalisé

Première conversation. Thomas Krens – « S’il y avait une méthodologie, elle ne pouvait être décrite que comme une accumulation d’expériences. »

Deuxième conversation. Wilfried Seipel – « Le vol de la salière, le seul chef-d’oeuvre en or conservé de Benvenuto Cellini, a été l’événement le plus radical de mon mandat de dix-huit ans. »

Troisième conversation. Henri Loyrette – « Au Louvre, ce n’est pas un récit que vous proposez, c’est une encyclopédie. »

À la fin de ce parcours