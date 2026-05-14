Hadjira Medane, Marie-Anne Paveau (dir.), Gaza. Les mots pour (ne pas) le dire

(annonce en anglais, portugais du Brésil et arabe ci-dessous)

Gaza, les mots pour (ne pas) le dire

Ouvrage collectif coordonné par Hadjira Medane et Marie-Anne Paveau

Cet ouvrage collectif analyse la guerre contre Gaza à travers ses dimensions linguistiques et discursives, en montrant comment les mots participent à nommer, cadrer, légitimer ou contester la violence. Entre impossibilité de dire et nécessité de témoigner, cet ouvrage met en lumière le rôle du langage dans la construction des récits du conflit et dans la visibilité (ou l’effacement) des voix palestiniennes.

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Sommaire

Dire Gaza, ou l’épreuve des mots. Préface

Muzna Shihabi

“Don’t stop talking about Gaza!” Présentation

Hadjira Medane et Marie-Anne Paveau

I. Noms et Lieux

1. « Une nouvelle cartographie de la Palestine ». Quand la géographie intime résiste à la Dilution

Léda Mansour

2. Nommer les acteurs de la question de Palestine : Israéliens et Palestiniens

Ahmed Alustath

3. Des noms, des vies, Gaza. Le sens des mots dans leurs points d’énonciation

Marie-Anne Paveau

4. Cadrage sémantique et enjeux géopolitiques : comment Al Jazeera et Al Arabiya désignent et thématisent la guerre à Gaza

Boualem Fardjaoui

II. Entretien avec Ibrahim M. Alsemeiri, linguiste à Gaza

5. "Balancing emotion and analysis". Entretien avec Ibrahim M. Alsemeiri

Ibrahim M. Alsemeiri

III. Discours et représentations

6. Représentation(s) de l'ennemi dans le discours révolutionnaire en ligne : le cas du conflit à Gaza

Hadjira Medane

7. A força da palavra e a fragilidade da escuta: discursos de dominação sobre a Palestina

Ashjan Sadique Adi; Elizabeth Hazin; et Keithe Souza Matos Abdel Hamid

8. الشرعنة تحت التدقيق الشديد :تحليل خطاب نقدي لخطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2024

Ibrahim M. Alsemeiri; Duaa M. Elsemeiri; Ciarán O. Carroll; et Yousef M. Aljamal

Travaux sur la guerre contre Gaza publiés entre octobre 2023 et décembre 2025. Bibliographie commentée (sciences du langage, communication)

Hadjira Medane et Marie-Anne Paveau

La langue de Gaza. Postface

Michèle Sibony

Résumés

Les auteur·es

À propos des Éditions science et bien commun

En ligne en accès ouvert gratuit

Collection « Langues, linguistique et analyse de discours » dirigée par Gilbert Babena

Éditions Science et bien commun, engagées pour la science ouverte et la justice cognitive.

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Gaza: Words to (Not) Say It

Collective work coordinated by Hadjira Medane and Marie-Anne Paveau

Available online in free open access

"Languages, Linguistics and Discourse Analysis" series edited by Gilbert Babena

Published by Science et bien commun, committed to open science and cognitive justice

With a preface by Muzna Shihabi, an afterword by Michèle Sibony, and texts in French, Arabic, English, and Brazilian Portuguese by Léda Mansour, Ahmed Alustath, Marie-Anne Paveau, Boualem Fardjaoui, Hadjira Medane, Ashjan Sadique Adi, Elizabeth Hazin, Keithe Souza Matos Abdel Hamid, Ibrahim M. Alsemeiri, Duaa M. Alsemeiri, Ciaran O’Carroll, and Yousef M. Aljamal.

Cover illustration by Fatma Mohammed Alesemeiri.

The book contains a bibliography of about forty articles, mostly in English, in discourse studies and communication concerning the war against Gaza 2023-2025, with their summaries translated into French and commentaries for some of them.

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Gaza: Palavras para (não) dizer

Trabalho coletivo coordenado por Hadjira Medane e Marie-Anne Paveau

Disponível online em acesso aberto gratuito

Série "Línguas, Linguística e Análise do Discurso" editada por Gilbert Babena

Publicado pela Science et bien commun, comprometida com a ciência aberta e a justiça cognitiva

Com prefácio de Muzna Shihabi, posfácio de Michèle Sibony, e textos em francês, árabe, inglês e português brasileiro de Léda Mansour, Ahmed Alustath, Marie-Anne Paveau, Boualem Fardjaoui, Hadjira Medane, Ashjan Sadique Adi, Elizabeth Hazin, Keithe Souza Matos Abdel Hamid, Ibrahim M. Alsemeiri, Duaa M. Alsemeiri, Ciaran O'Carroll e Yousef M. Aljamal.

Ilustração da capa por Fatma Mohammed Alesemeiri.

O livro contém uma bibliografia de cerca de quarenta artigos, na sua maioria em inglês, sobre estudos do discurso e comunicação relativos à guerra contra Gaza entre 2023 e 2025, com resumos traduzidos para francês e comentários para alguns deles.

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"غزة: الكلمات لِـ(عدم) قولها "

كتاب جماعي بتنسيق Hadjira Medane و Marie-Anne Paveau



متوفر مجانًا عبر الإنترنت (وصول مفتوح)

سلسلة «اللغات واللسانيات وتحليل الخطاب» التي يشرف عليها Gilbert Babena



عن دار «Éditions Science et bien commun»، الداعمة للعلم المفتوح والعدالة المعرفية

يضمّ الكتاب تقديماً بقلم Muzna Shihabi ، وخاتمة بقلم Michèle Sibony ، ونصوصاً باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية والبرتغالية (البرازيلية) لكلّ من:

Léda Mansour, Ahmed Alustath, Marie-Anne Paveau, Boualem Fardjaoui, Hadjira Medane, Ashjan Sadique Adi, Elizabeth Hazin, Keithe Souza Matos Abdel Hamid, Ibrahim M. Alsemeiri, Duaa M. Alsemeiri, Ciaran O’Carroll, and Yousef M. Aljamal.

لوحة الغلاف بتوقيع الفنانة Fatma Mohammed Alesemeiri :

يتضمن الكتاب أيضاً قائمة مراجع تضمّ نحو أربعين مقالاً، أغلبها باللغة الإنجليزية، في مجال دراسات الخطاب والتواصل حول الحرب على غزة (2023–2025)، مرفقة بملخصات مترجمة إلى الفرنسية وتعليقات على بعض هذه الأعمال