Colloque international

"Charles-Marie Widor (1844-1937), musicien et ambassadeur culturel"

Paris, du 7 au 10 juillet 2027.

Quatre-vingt-dix ans après la disparition de Charles-Marie Widor, son nom renvoie toujours à l'organiste de Saint-Sulpice, au secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-arts et au compositeur fécond dont l’oeuvre monumentale reste cependant méconnue. Cette représentation efface pour ainsi dire aussi toute la polyvalence de son métier de musicien, comme la place majeure qu'il a occupée dans la vie musicale française sous la IIIe République.

Le colloque international Charles-Marie Widor (1844-1937), musicien et ambassadeur culturel a pour objectif de porter un regard nouveau sur Widor qui, en son temps, a incarné un art français rayonnant à l'international – qu'il s'agisse de sa personne, de sa carrière, de son oeuvre musicale au-delà de l'orgue, de ses écrits ou de son héritage – en suscitant des travaux capables d'approfondir les connaissances à son sujet, et proposant de nouvelles pistes de recherche.

Comité scientifique :

Sylvie Douche (Sorbonne Université – IReMus)

Katharine Ellis (University of Cambridge)

Fabien Guilloux (CNRS – IReMus)

Emmanuel Reibel (CNSMDP – ENS de Lyon)

Marie-Gabrielle Soret (BnF – IReMus)

Denis Tchorek (IReMus)

Les propositions de communications pourront s'inspirer des axes de recherches suivants :

Widor compositeur au-delà de l'orgue : mélodies – musique de chambre – musique vocale profane et sacrée – oeuvres orchestrales – piano...

Widor et la scène : son appréciation des différentes scènes parisiennes et européennes – la salle byzantine de Martine de Béhague – les ballets La Korrigane (1880), Jeanne d'Arc (1890) – les musiques de scène Le Conte d'Avril et Les Jacobites (1885) – les drames lyriques Maître Ambros (1886), Les Pêcheurs de Saint-Jean (1905), Nerto (1924) – son intérêt pour les mises en scène...

La vie sociale de Widor : les salons parisiens – ses amis, ses collègues du Conservatoire et de l’Institut, le restaurant Foyot...

Les écrits de Widor : correspondance – critique musicale – articles – préfaces – Technique de l'orchestre moderne (1904) faisant suite au traité de Berlioz...

Widor et l’enseignement : les classes d’orgue et de composition au Conservatoire de Paris, l’enseignement au Conservatoire américain de Fontainebleau

Widor en tournées : le virtuose – les tournées européennes (France, Allemagne, Pays-Bas, Portugal, Italie, Suisse, Pologne), sans oublier l’Angleterre et la Russie – les inaugurations d'orgues des instruments de Cavaillé-Coll (Notre-Dame de Paris, Saint-Germain-des Prés,

Saint-Ouen de Rouen, du palais du Trocadéro, Saint-François de Lyon...)

Widor acteur et témoin de l'histoire : durant les guerres de 1870 (témoignage précieux sur la Commune) et de 1914-18 (évacuation et réintégration des oeuvres du Musée Condé au château de Chantilly, propriété de l'Institut de France – déplacement de 766 oeuvres du

Louvre vers Toulouse – ses « Notes sur les faits intéressants en 1914 » conservées aux archives de l'Institut...)

Widor secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-arts : son rôle d'administrateur – la musique au salon de Caen – les grands projets de l'Académie (La Casa Velázquez, la maison de Londres, le Conservatoire américain de Fontainebleau...)

Widor philanthrope : aide entre les peuples – aide envers les réfugiés alsaciens après la perte de l'Alsace (La Concordia, 1880)...

Widor et J. S. Bach : collaborations avec André Pirro (1869-1943), Albert Schweitzer (1875-1965), Gustave Bret (1875-1969), analyse d’oeuvres, éditions, interprétation, prolongements musicaux, la Société Bach (1905)...

Les fonds Widor : états des fonds privés – fonds publics (BnF, Institut de France, Villa Medicis).

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Soumission des propositions :

Les propositions de communications (durée 20 min) doivent inclure un titre, une brève présentation de l’argument et une biographie de l'auteur(e) (300 mots maximum).

Merci de soumettre vos propositions avant le 15 juillet 2026 en remplissant le formulaire en ligne :

https://www.aross.fr/widor-2027/widor-inscriptions/

Langues : Les communications peuvent être présentées en français ou en anglais.

Ce colloque, dont les actes seront publiés, est organisé à l'initiative de l'Association pour le rayonnement des orgues de Saint-Sulpice (Aross – Paris) en partenariat avec l'Institut de recherche en Musicologie, (UMR 8223 – CNRS, Sorbonne Université, Bibliothèque nationale de France, Ministère de la Culture), le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), le Conservatoire Royal de Bruxelles, la Mairie du 6e arrondissement de Paris et la Société historique du 6e arrondissement. L'originalité du colloque, le premier en France jamais consacré à Widor, tient aussi aux séances musicales et concerts qui accompagneront les conférences ainsi qu'aux promenades et visites exclusives dans Paris et à Saint-Sulpice.

Contact : widor@aross.fr

Diffusion : captation vidéo (en ligne) du colloque et des concerts associés ; diffusion en direct sur la chaîne youtube de l'Aross, avec traduction anglais/français instantanée.

Vous trouverez dans le lien suivant toutes les informations importantes : https://www.aross.fr/widor-2027/