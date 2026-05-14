Études littéraires, vol. 55.1 : "Captives ou fugitives ? À la recherche du temps perdu entre modèles et contre-modèles du féminin" (dir. Matilde Manara)

Sous la direction de Matilde Manara

Dans À la recherche du temps perdu, les figures féminines semblent constamment

demander à être situées, oscillant entre modèles à imiter et contre-modèles à

rejeter. Qu’elles soient issues de Combray, des stations balnéaires de Balbec, de

la société parisienne ou encore de l’imaginaire du narrateur, ces femmes et jeunes

filles reconduisent à la fois des représentations historiquement et socialement

genrées tout en s’en affranchissant, offrant ainsi au lecteur des clichés ambiva

lents dont la saisie est susceptible de susciter aussi bien l’identification que la

distance critique.

Aristocrates, servantes, amantes, lesbiennes, despotes, etc., toutes offrent

la possibilité de dépasser les catégories morales traditionnelles pour enrichir

l’économie de l’œuvre. Reflétées les unes dans les autres, entremêlées dans le fil

sinueux de la narration et parfois poussées à la contradiction, elles ne se réduisent

nullement au simple miroir des idéologies de l’époque de Proust – rôle traditionnel

de la femme, subordination à l’homme, etc. – ni à leur pleine réfutation. Plutôt,

leur existence trace un univers singulier à partir duquel sont mises à l’épreuve les

thèses avancées par le narrateur et refondus les cadres que délimitaient l’action

et ses souvenirs.

Ce numéro d’Études littéraires propose une exploration de l’univers féminin

proustien, traversé par des modèles paradoxaux dont la force réside dans leur

instabilité et leur constante réévaluation. Qu’il s’agisse de la captivité réelle ou

symbolique d’Albertine, de la remise en question de l’autorité narrative au profit

des personnages féminins, des ruses d’une prisonnière devenue souveraine, des

mariages motivés par la dot et l’héritage, de l’opposition classiste et genrée aux

messages de propagande, ou encore des fuites vers des relations queer moins

contraignantes ou par le biais de l’intermédialité, chaque contribution sait que la

dynamique entre captives et fugitives n’a rien d’une dichotomie, mais se déploie

comme un rythme, un mouvement dans lequel tout lecteur de Proust peut espérer

non pas se situer, mais obtenir un aperçu de sa trajectoire.

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Sommaire du numéro

■ MATILDE MANARA – Avant-propos

Études

■ PAULINE METTAN – Un amour « modèle » : faire remonter Albertine du cœur au cerveau ■ YANGJIE ZHAO – « L’Appel d’Albertine » de Yan Bin, la rectification morale d’un « être de fuite » dans le contexte chinois ■ FLORENCE GODEAU – Un modèle féminin ambivalent : la Shéhérazade proustienne ■ LUDOVICO MONACI – Capitalisations, héritages et solidarité : économie et femmes de la Recherche ■ GIUSEPPINA MECCHIA – Résister aux maîtres : Françoise contre tous pendant la Grande Guerre ■ VALENTINA TIBALDO – Le sortilège de la connaissance et la désorientation queer dans À la recherche du temps perdu ■ ARIADNE BARESCH – Albertine au cinéma : étude comparative de deux perspectives féminines ■ NICOLE SIRI – À propos de la « fonction idéologique » chez Proust. Modèles éthiques contre-hégémoniques dans À la recherche du temps perdu

Analyses

■ SOPHIE BASTIEN – Le spectacle de la nature et ses impacts personnels et artistiques sur André Breton ■ LOUBNA ABAHANI – De la réversibilité entre réel et imaginaire dans les tableaux d’Elstir. Approche phénoménologique de la peinture chez Marcel Proust ■ HE JIGUANG – La retraite des maîtresses royales : une clef pour La Princesse de Clèves ?

Dialogue

■ ALAIN VAILLANT – Patrick Thériault : Le tout dernier Baudelaire ■ PATRICK THÉRIAULT – Réponse à Alain Vaillant

Inédits

■ SABRINA VERVACKE – Un patrimoine privé en héritage : notes sur le fonds Joseph-Édouard Perrault ■ NOËLLINE PELLERIN – Lettres de George Sand à sa fille Solange Dudevant

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Fondée en 1968, Études littéraires est une revue publiée par le Département de littérature, théâtre

et cinéma de l’Université Laval. Elle se consacre à la diffusion de la recherche en littérature, dans

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