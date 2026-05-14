Études littéraires, vol. 55.1 : "Captives ou fugitives ? À la recherche du temps perdu entre modèles et contre-modèles du féminin" (dir. Matilde Manara)
Sous la direction de Matilde Manara
Dans À la recherche du temps perdu, les figures féminines semblent constamment
demander à être situées, oscillant entre modèles à imiter et contre-modèles à
rejeter. Qu’elles soient issues de Combray, des stations balnéaires de Balbec, de
la société parisienne ou encore de l’imaginaire du narrateur, ces femmes et jeunes
filles reconduisent à la fois des représentations historiquement et socialement
genrées tout en s’en affranchissant, offrant ainsi au lecteur des clichés ambiva
lents dont la saisie est susceptible de susciter aussi bien l’identification que la
distance critique.
Aristocrates, servantes, amantes, lesbiennes, despotes, etc., toutes offrent
la possibilité de dépasser les catégories morales traditionnelles pour enrichir
l’économie de l’œuvre. Reflétées les unes dans les autres, entremêlées dans le fil
sinueux de la narration et parfois poussées à la contradiction, elles ne se réduisent
nullement au simple miroir des idéologies de l’époque de Proust – rôle traditionnel
de la femme, subordination à l’homme, etc. – ni à leur pleine réfutation. Plutôt,
leur existence trace un univers singulier à partir duquel sont mises à l’épreuve les
thèses avancées par le narrateur et refondus les cadres que délimitaient l’action
et ses souvenirs.
Ce numéro d’Études littéraires propose une exploration de l’univers féminin
proustien, traversé par des modèles paradoxaux dont la force réside dans leur
instabilité et leur constante réévaluation. Qu’il s’agisse de la captivité réelle ou
symbolique d’Albertine, de la remise en question de l’autorité narrative au profit
des personnages féminins, des ruses d’une prisonnière devenue souveraine, des
mariages motivés par la dot et l’héritage, de l’opposition classiste et genrée aux
messages de propagande, ou encore des fuites vers des relations queer moins
contraignantes ou par le biais de l’intermédialité, chaque contribution sait que la
dynamique entre captives et fugitives n’a rien d’une dichotomie, mais se déploie
comme un rythme, un mouvement dans lequel tout lecteur de Proust peut espérer
non pas se situer, mais obtenir un aperçu de sa trajectoire.
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■ MATILDE MANARA – Avant-propos
Études
■ PAULINE METTAN – Un amour « modèle » : faire remonter Albertine du cœur au cerveau ■ YANGJIE ZHAO – « L’Appel d’Albertine » de Yan Bin, la rectification morale d’un « être de fuite » dans le contexte chinois ■ FLORENCE GODEAU – Un modèle féminin ambivalent : la Shéhérazade proustienne ■ LUDOVICO MONACI – Capitalisations, héritages et solidarité : économie et femmes de la Recherche ■ GIUSEPPINA MECCHIA – Résister aux maîtres : Françoise contre tous pendant la Grande Guerre ■ VALENTINA TIBALDO – Le sortilège de la connaissance et la désorientation queer dans À la recherche du temps perdu ■ ARIADNE BARESCH – Albertine au cinéma : étude comparative de deux perspectives féminines ■ NICOLE SIRI – À propos de la « fonction idéologique » chez Proust. Modèles éthiques contre-hégémoniques dans À la recherche du temps perdu
Analyses
■ SOPHIE BASTIEN – Le spectacle de la nature et ses impacts personnels et artistiques sur André Breton ■ LOUBNA ABAHANI – De la réversibilité entre réel et imaginaire dans les tableaux d’Elstir. Approche phénoménologique de la peinture chez Marcel Proust ■ HE JIGUANG – La retraite des maîtresses royales : une clef pour La Princesse de Clèves ?
Dialogue
■ ALAIN VAILLANT – Patrick Thériault : Le tout dernier Baudelaire ■ PATRICK THÉRIAULT – Réponse à Alain Vaillant
Inédits
■ SABRINA VERVACKE – Un patrimoine privé en héritage : notes sur le fonds Joseph-Édouard Perrault ■ NOËLLINE PELLERIN – Lettres de George Sand à sa fille Solange Dudevant
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