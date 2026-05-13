Session Clelia 2026 (Évian-les-Bains)

Présentation de l’association

L'association Clelia organise chaque année depuis 1969 des sessions estivales consacrées à la linguistique générale, à la théorie littéraire et aux langues et littératures anciennes. Ces rencontres, d'une durée de cinq jours, se tiennent aux bords du lac Léman, à Évian-les-Bains, et permettent à un large public de se former dans ces différents domaines en écoutant trois séries de conférences respectivement consacrées à un problème de linguistique, à une question de littérature, et à la présentation d'une langue ancienne ou moderne. Elles accueillent principalement des étudiants et étudiantes avancées, des enseignants et enseignantes du secondaire ou du supérieur, et des chercheurs et chercheuses de diverses disciplines, mais aussi toute personne ponctuellement ou généralement intéressée par les thématiques abordées par l'association. Les participants et participantes peuvent également proposer des exposés libres, d'une durée d'une heure, susceptibles d'être publiés, au même titre que les conférences principales, dans la revue Lalies, qui publie chaque année les actes des sessions de Clelia aux Éditions rue d'Ulm.

Programme 2026

La session 2026 se tiendra du dimanche 23 août au vendredi 28 août : les cycles de conférences commenceront le lundi 24 août, et celles et ceux qui le souhaitent pourront prolonger leur séjour à Évian jusqu’au samedi 29 août.

Les conférences de littérature seront assurées par Alfredo Morelli (Università di Ferrara) et porteront sur « Martial et l'histoire de l'épigramme classique »

Les conférences de linguistique seront proposées à plusieurs voix par Nicolas Bertrand (Université de Nice), Camille Denizot (Université Paris Nanterre) et Richard Faure (Université de Tours) autour d’un thème intitulé « Syntaxe et pragmatique grecques : les questions non canoniques ».

Enfin, Agnès Lenepveu-Hotz (Université de Strasbourg), nous présentera une série de conférence sur « Le Persan ».

Vous trouverez sur Fabula le programme détaillé des conférences de littérature et de linguistique.

Inscriptions

Après le succès rencontré par la session 2025, dont les actes seront bientôt publiés dans le numéro 44 de la revue Lalies, les inscriptions à la session 2026 sont désormais ouvertes.

Vous trouverez ci-joint la circulaire d’inscription à retourner avec les arrhes (à verser par chèque ou par virement) avant le 15 juin à l’adresse postale de la secrétaire de l’association ou à l’adresse mail suivante : asso1clelia@gmail.com.

Attention : il est à noter que, depuis cette année, les arrhes versées au moment de l’inscription représentent 70% du montant total du séjour et que ces arrhes ne seront plus remboursables pour toute annulation après le 20 juin. La grille des tarifs est détaillée dans la circulaire, en fonction de la situation de chaque participant.

Que vous soyez linguiste, littéraire, spécialiste ou non de l’un des sujets abordés cette année, n’hésitez pas à rejoindre l’association pour participer aux moments de partage intellectuel et de convivialité qui font la spécificité des sessions de Clelia, ou à nous adresser d’éventuelles questions à l’adresse communiquée ci-dessus.