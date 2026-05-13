Alain Tourneur

Francisco Santos. S’inventer romancier aux dernières lueurs du Siècle d’or (1663-1697)

Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le XVIIe siècle », n° 93, série « Romans, contes et nouvelles » n° 16, 2026.

Cette enquête littéraire, sociologique et historiographique, met en lumière les enjeux, les tensions et les paradoxes, à l’œuvre dans la construction d’une carrière de romancier par un autodidacte satirique et dévot, acteur et témoin de la vie des pauvres à Madrid, au crépuscule du Siècle d’or.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406201830 - au prix de 108 euros