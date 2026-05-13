J.-L. Bourget, Josef von Sternberg. L’image, le récit, la foi jurée

Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)
Jean-Loup Bourget
Josef von Sternberg. L’image, le récit, la foi jurée
Paris, Classiques Garnier, coll. « Recherches cinématographiques », n° 20, 2026.
Sans négliger les sept films avec Marlene Dietrich, l’ouvrage s’attache à éclairer les zones moins connues de l’œuvre : les deux films perdus, A Woman of the Sea et Le Calvaire de Léna Smith, l’épopée interrompue d’I, Claudius, les affinités électives de Sternberg avec Vienne, sa ville natale.
Existe également en version reliée - EAN 9782406203131 - au prix de 79 euros