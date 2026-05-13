Le Dialogue des creatures. Traduction anonyme du Dialogus creaturarum (1482). Edition de M. Colombo Timelli

Anonyme

Le Dialogue des creatures. Traduction anonyme du Dialogus creaturarum (1482)

Édition de Maria Colombo Timelli

Paris, Classiques Garnier, coll. « Textes littéraires du Moyen Âge », n° 83, 2026.

Cette édition critique de la traduction anonyme du Dialogus creaturarum, est basée sur l’incunable de Geraert Leeu (Gouda, 1482) ; dans ce recueil de 122 « Dialogues » entre les créatures de Dieu – astres, minéraux, végétaux, animaux, êtres humains –, chaque récit est suivi d’une moralisation, selon la structure typique de la fable, antique et médiévale.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406201670 - au prix de 89 euros