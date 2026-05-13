Le Dialogue des creatures. Traduction anonyme du Dialogus creaturarum (1482). Edition de M. Colombo Timelli
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)
Anonyme
Le Dialogue des creatures. Traduction anonyme du Dialogus creaturarum (1482)
Édition de Maria Colombo Timelli
Paris, Classiques Garnier, coll. « Textes littéraires du Moyen Âge », n° 83, 2026.
Cette édition critique de la traduction anonyme du Dialogus creaturarum, est basée sur l’incunable de Geraert Leeu (Gouda, 1482) ; dans ce recueil de 122 « Dialogues » entre les créatures de Dieu – astres, minéraux, végétaux, animaux, êtres humains –, chaque récit est suivi d’une moralisation, selon la structure typique de la fable, antique et médiévale.
Existe également en version reliée - EAN 9782406201670 - au prix de 89 euros