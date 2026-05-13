Édition
Nouvelle parution
Le Dialogue des creatures. Traduction anonyme du Dialogus creaturarum (1482). Edition de M. Colombo Timelli

Le Dialogue des creatures. Traduction anonyme du Dialogus creaturarum (1482). Edition de M. Colombo Timelli

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Textes littéraires du Moyen Âge", 2026
  • EAN : 9782406201663
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20168-7
  • 383 pages
  • Prix : 35EUR.
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)

Anonyme 

Le Dialogue des creatures. Traduction anonyme du Dialogus creaturarum (1482)

Édition de Maria Colombo Timelli

Paris, Classiques Garnier, coll. « Textes littéraires du Moyen Âge », n° 83, 2026.

Cette édition critique de la traduction anonyme du Dialogus creaturarum, est basée sur l’incunable de Geraert Leeu (Gouda, 1482) ; dans ce recueil de 122 « Dialogues » entre les créatures de Dieu – astres, minéraux, végétaux, animaux, êtres humains –, chaque récit est suivi d’une moralisation, selon la structure typique de la fable, antique et médiévale.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406201670 - au prix de 89 euros