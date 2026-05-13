Essai
Nouvelle parution
Ludivine Fustin, Le cynisme dans les romans de Mirbeau, Drieu la Rochelle et Houellebecq

Ludivine Fustin, Le cynisme dans les romans de Mirbeau, Drieu la Rochelle et Houellebecq

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Confluences", 2026
  • EAN : 9782406189862
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18988-6
  • 449 pages
  • Prix : 49 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Ludivine Fustin

Le cynisme dans les romans de Mirbeau, Drieu la Rochelle et Houellebecq

Paris, Classiques Garnier, coll. « Confluences », n° 11, 2026.

Il s’agit de définir un nouveau statut auctorial, celui de romancier cynique, d’explorer le lien entre cynisme et vérité dans les romans de Mirbeau, Drieu et Houellebecq. Le cynisme relève d’une pratique du dire-vrai qui met la littérature aux abois.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406189879 - au prix de 99 EUR.