Ludivine Fustin, Le cynisme dans les romans de Mirbeau, Drieu la Rochelle et Houellebecq
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Ludivine Fustin
Le cynisme dans les romans de Mirbeau, Drieu la Rochelle et Houellebecq
Paris, Classiques Garnier, coll. « Confluences », n° 11, 2026.
Il s’agit de définir un nouveau statut auctorial, celui de romancier cynique, d’explorer le lien entre cynisme et vérité dans les romans de Mirbeau, Drieu et Houellebecq. Le cynisme relève d’une pratique du dire-vrai qui met la littérature aux abois.
Existe également en version reliée - EAN 9782406189879 - au prix de 99 EUR.