Ludivine Fustin

Le cynisme dans les romans de Mirbeau, Drieu la Rochelle et Houellebecq

Paris, Classiques Garnier, coll. « Confluences », n° 11, 2026.

Il s’agit de définir un nouveau statut auctorial, celui de romancier cynique, d’explorer le lien entre cynisme et vérité dans les romans de Mirbeau, Drieu et Houellebecq. Le cynisme relève d’une pratique du dire-vrai qui met la littérature aux abois.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406189879 - au prix de 99 EUR.