Cahiers Valery Larbaud, n° 62 : "Édouard Dujardin – Valery Larbaud : Correspondance II, 1930-1947 (dir. Adeline Heck)
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Cahiers Valery Larbaud 2026, n° 62. Édouard Dujardin – Valery Larbaud : Correspondance II, 1930-1947
Sous la direction d'Adeline Heck
Paris, Classiques Garnier, coll. « Cahiers Valery Larbaud », n° 62, 2026.
Les Cahiers Valery Larbaud, fondés en 1967, en écho avec la remise annuelle du Prix Valery Larbaud à Vichy, recensent les acquis du Fonds Larbaud et les travaux sur l'écrivain.