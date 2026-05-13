Revue
Nouvelle parution
Cahiers Valery Larbaud, n° 62 :

Cahiers Valery Larbaud, n° 62 : "Édouard Dujardin – Valery Larbaud : Correspondance II, 1930-1947 (dir. Adeline Heck)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Cahiers Valery Larbaud", 2026
  • EAN : 9782406206095
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20610-1
  • ISSN : 0301-8776
  • Numéro : 62
  • 145 pages
  • Prix : 35 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Cahiers Valery Larbaud 2026, n° 62. Édouard Dujardin – Valery Larbaud : Correspondance II, 1930-1947

Sous la direction d'Adeline Heck

Paris, Classiques Garnier, coll. « Cahiers Valery Larbaud », n° 62, 2026.

Les Cahiers Valery Larbaud, fondés en 1967, en écho avec la remise annuelle du Prix Valery Larbaud à Vichy, recensent les acquis du Fonds Larbaud et les travaux sur l'écrivain.

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