Revue
Nouvelle parution
La Revue des lettres modernes, Série André Gide– 5, n° 12 :

La Revue des lettres modernes, Série André Gide– 5, n° 12 : "Gide et les idées" (dir. Jean-Michel Wittmann)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "La Revue des lettres modernes", 2026
  • EAN : 9782406206118
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20612-5
  • ISSN : 0035-2136
  • Numéro : 12
  • 211 pages
  • Prix : 38 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

La Revue des lettres modernes 2026 – 5, n° 12. Gide et les idées

Sous la direction de Jean-Michel Wittmann

Paris, Classiques Garnier, coll. « La Revue des lettres modernes », série « André Gide » n° 12, 2026.

Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.

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