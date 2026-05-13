La Revue des lettres modernes, Série André Gide– 5, n° 12 : "Gide et les idées" (dir. Jean-Michel Wittmann)
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
La Revue des lettres modernes 2026 – 5, n° 12. Gide et les idées
Sous la direction de Jean-Michel Wittmann
Paris, Classiques Garnier, coll. « La Revue des lettres modernes », série « André Gide » n° 12, 2026.
Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.