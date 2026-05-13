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Les imaginaires techniques : penser la technique par ses représentations et ses pratiques contemporaines (9ème journée d’étude du Réseau des Jeunes Chercheur·euses de l’inIdex ICCA)

Les imaginaires techniques : penser la technique par ses représentations et ses pratiques contemporaines (9ème journée d’étude du Réseau des Jeunes Chercheur·euses de l’inIdex ICCA)

Publié le par Perrine Coudurier (Source : Emilienne PARCHLINIAK)

Date : 16 juin

Lieu : Maison de La Recherche (4 rue des Irlandais, Paris), salle Claude Simon


Programme


9h30 – Accueil

10h – Session 1 : Imaginaires socio-techniques des pratiques culturelles et éducatives

  • Sumathi De Medts (Université catholique de Louvain) 
    « Produire dans l’ombre du numérique : les petites mains invisibles de la technicité. Une ethnographie des équipes de scantrad de webtoons sur Discord »
  • Anouk Germe-Bartier (Université Paris Nanterre) 
    « L’université par le prisme d’un techno-solutionnisme écologique »
  • Lucie Lanseman (Université Sorbonne Nouvelle) 
    « L’imaginaire de l’innovation comme réponse à la « crise » : le cas du dispositif Futura Cinéma dans l’exploitation indépendante »

11h45 – Keynote de Jessica Lombard (Université Côte d’Azur et Université Panthéon Sorbonne)

12h30 – Pause déjeuner

13h30 – Session 2 : Fiction de la matérialité et matérialité de la fiction

  • Jessica Gable (Université Clermont Auvergne) 
    « Mobilisations fictionnelles et arbitrages axiologiques : la fiction comme schème de référence et opérateur d’interprétation des véhicules à conduite automatisée »
  • Mahdi Amri (Institut supérieur de l’information et de la communication, Rabat) & Marouane Kabbaj (Université de Mulhouse) 
    « Matrix ou l’imaginaire technique de l’intelligence artificielle : fiction cinématographique, domination systémique et crise du réel »
  • Emma Dorval (Institut national des sciences appliquées de Rennes) 
    « Imaginaires des cartes ou cartes imaginaires ? Comment les imaginaires des cartes façonnent la matérialité des infrastructures ? »

15h – Pause-café

15h15 – Session 3 : Conception, production et promotion des techniques à l’aune des imaginaires

  • Nikita Aleinikov (Université Sorbonne Paris Nord) « Les appuis et les épreuves de la hype technologique : comprendre le travail des promoteurs des plateformes « no-code » »
  • Lucie Conjard (Université Panthéon Sorbonne et EHESS) « Un usage somptuaire de l’IA. Le rôle de l’imaginaire technique dans la production des dispositifs à intelligence artificielle »
  • Burhan Ozdemir (Université Côte d’Azur) « L’adoption de la blockchain hors de son territoire d’émergence : une étude des arrangements sociotechniques »

17h – Clôture


Entrée libre et gratuite


Comité d’organisation :

  • Noémie Roques (Université Sorbonne Paris Nord, EXPERICE (chercheuse associée) / Université de Lorraine, CREM)
  • Emilienne Parchliniak (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade et EXPERICE)
  • Aliénor Petiot (Université Sorbonne Paris Nord, LabSic)
  • Tristan Dominguez (Université Sorbonne Nouvelle, IRCAV)

Contact : rjc.labexicca@gmail.com

 