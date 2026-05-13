Les imaginaires techniques : penser la technique par ses représentations et ses pratiques contemporaines (9ème journée d’étude du Réseau des Jeunes Chercheur·euses de l’inIdex ICCA)
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Emilienne PARCHLINIAK)
Date : 16 juin
Lieu : Maison de La Recherche (4 rue des Irlandais, Paris), salle Claude Simon
Programme
9h30 – Accueil
10h – Session 1 : Imaginaires socio-techniques des pratiques culturelles et éducatives
- Sumathi De Medts (Université catholique de Louvain)
« Produire dans l’ombre du numérique : les petites mains invisibles de la technicité. Une ethnographie des équipes de scantrad de webtoons sur Discord »
- Anouk Germe-Bartier (Université Paris Nanterre)
« L’université par le prisme d’un techno-solutionnisme écologique »
- Lucie Lanseman (Université Sorbonne Nouvelle)
« L’imaginaire de l’innovation comme réponse à la « crise » : le cas du dispositif Futura Cinéma dans l’exploitation indépendante »
11h45 – Keynote de Jessica Lombard (Université Côte d’Azur et Université Panthéon Sorbonne)
12h30 – Pause déjeuner
13h30 – Session 2 : Fiction de la matérialité et matérialité de la fiction
- Jessica Gable (Université Clermont Auvergne)
« Mobilisations fictionnelles et arbitrages axiologiques : la fiction comme schème de référence et opérateur d’interprétation des véhicules à conduite automatisée »
- Mahdi Amri (Institut supérieur de l’information et de la communication, Rabat) & Marouane Kabbaj (Université de Mulhouse)
« Matrix ou l’imaginaire technique de l’intelligence artificielle : fiction cinématographique, domination systémique et crise du réel »
- Emma Dorval (Institut national des sciences appliquées de Rennes)
« Imaginaires des cartes ou cartes imaginaires ? Comment les imaginaires des cartes façonnent la matérialité des infrastructures ? »
15h – Pause-café
15h15 – Session 3 : Conception, production et promotion des techniques à l’aune des imaginaires
- Nikita Aleinikov (Université Sorbonne Paris Nord) « Les appuis et les épreuves de la hype technologique : comprendre le travail des promoteurs des plateformes « no-code » »
- Lucie Conjard (Université Panthéon Sorbonne et EHESS) « Un usage somptuaire de l’IA. Le rôle de l’imaginaire technique dans la production des dispositifs à intelligence artificielle »
- Burhan Ozdemir (Université Côte d’Azur) « L’adoption de la blockchain hors de son territoire d’émergence : une étude des arrangements sociotechniques »
17h – Clôture
Entrée libre et gratuite
Comité d’organisation :
- Noémie Roques (Université Sorbonne Paris Nord, EXPERICE (chercheuse associée) / Université de Lorraine, CREM)
- Emilienne Parchliniak (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade et EXPERICE)
- Aliénor Petiot (Université Sorbonne Paris Nord, LabSic)
- Tristan Dominguez (Université Sorbonne Nouvelle, IRCAV)
Contact : rjc.labexicca@gmail.com