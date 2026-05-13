Les imaginaires techniques : penser la technique par ses représentations et ses pratiques contemporaines (9ème journée d’étude du Réseau des Jeunes Chercheur·euses de l’inIdex ICCA)

Date : 16 juin

Lieu : Maison de La Recherche (4 rue des Irlandais, Paris), salle Claude Simon



Programme



9h30 – Accueil

10h – Session 1 : Imaginaires socio-techniques des pratiques culturelles et éducatives

Sumathi De Medts (Université catholique de Louvain)

« Produire dans l’ombre du numérique : les petites mains invisibles de la technicité. Une ethnographie des équipes de scantrad de webtoons sur Discord »

(Université catholique de Louvain) « Produire dans l’ombre du numérique : les petites mains invisibles de la technicité. Une ethnographie des équipes de scantrad de webtoons sur Discord » Anouk Germe-Bartier (Université Paris Nanterre)

« L’université par le prisme d’un techno-solutionnisme écologique »

(Université Paris Nanterre) « L’université par le prisme d’un techno-solutionnisme écologique » Lucie Lanseman (Université Sorbonne Nouvelle)

« L’imaginaire de l’innovation comme réponse à la « crise » : le cas du dispositif Futura Cinéma dans l’exploitation indépendante »

11h45 – Keynote de Jessica Lombard (Université Côte d’Azur et Université Panthéon Sorbonne)

12h30 – Pause déjeuner

13h30 – Session 2 : Fiction de la matérialité et matérialité de la fiction

Jessica Gable (Université Clermont Auvergne)

« Mobilisations fictionnelles et arbitrages axiologiques : la fiction comme schème de référence et opérateur d’interprétation des véhicules à conduite automatisée »

(Université Clermont Auvergne) « Mobilisations fictionnelles et arbitrages axiologiques : la fiction comme schème de référence et opérateur d’interprétation des véhicules à conduite automatisée » Mahdi Amri (Institut supérieur de l’information et de la communication, Rabat) & Marouane Kabbaj (Université de Mulhouse)

« Matrix ou l’imaginaire technique de l’intelligence artificielle : fiction cinématographique, domination systémique et crise du réel »

(Institut supérieur de l’information et de la communication, Rabat) & (Université de Mulhouse) « Matrix ou l’imaginaire technique de l’intelligence artificielle : fiction cinématographique, domination systémique et crise du réel » Emma Dorval (Institut national des sciences appliquées de Rennes)

« Imaginaires des cartes ou cartes imaginaires ? Comment les imaginaires des cartes façonnent la matérialité des infrastructures ? »

15h – Pause-café

15h15 – Session 3 : Conception, production et promotion des techniques à l’aune des imaginaires

Nikita Aleinikov (Université Sorbonne Paris Nord) « Les appuis et les épreuves de la hype technologique : comprendre le travail des promoteurs des plateformes « no-code » »

(Université Sorbonne Paris Nord) « Les appuis et les épreuves de la hype technologique : comprendre le travail des promoteurs des plateformes « no-code » » Lucie Conjard (Université Panthéon Sorbonne et EHESS) « Un usage somptuaire de l’IA. Le rôle de l’imaginaire technique dans la production des dispositifs à intelligence artificielle »

(Université Panthéon Sorbonne et EHESS) « Un usage somptuaire de l’IA. Le rôle de l’imaginaire technique dans la production des dispositifs à intelligence artificielle » Burhan Ozdemir (Université Côte d’Azur) « L’adoption de la blockchain hors de son territoire d’émergence : une étude des arrangements sociotechniques »

17h – Clôture



Entrée libre et gratuite



Comité d’organisation :

Noémie Roques (Université Sorbonne Paris Nord, EXPERICE (chercheuse associée) / Université de Lorraine, CREM)

Emilienne Parchliniak (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade et EXPERICE)

Aliénor Petiot (Université Sorbonne Paris Nord, LabSic)

Tristan Dominguez (Université Sorbonne Nouvelle, IRCAV)

Contact : rjc.labexicca@gmail.com