Autour de La Calisto (Cavalli / Faustini / Daucé / Mijnssen)

Paroles d'artistes et de chercheurs

Baroque au présent

Programme de recherche



Pourquoi et comment représenter le répertoire baroque sur la scène contemporaine ? Quel usage faire des sources ? Sous quelles formes transposer des œuvres parfois méconnues, voire oubliées ? Pour quelle actualité les recréer ? Pour répondre à ces questions, des chercheurs des universités de Caen et de Rouen mettent en place un cycle de journées « Baroque au présent » autour des créations données au Théâtre de Caen. À l’occasion de la production de La Calisto de Francesco Cavalli, par Sébastien Daucé, Jetske Mijnssen et l’Ensemble Correspondances, cette nouvelle journée d’étude permettra de réfléchir à l’incarnation sur scène du désir et des métamorphoses et de nous interroger sur les imaginaires et les interprétations actuelles de ce dramma per musica.

Entrée libre, dans les foyers du Théâtre de Caen.

Organisation : Fabien Cavaillé (Université de Caen, LASLAR), Judith le Blanc (Université de Rouen, CEREDI), Claire Lechevalier (Université de Caen, LASLAR) et Caroline Mounier-Vehier (F.R.S.-FNRS - UCLouvain, INCAL).

Programme de la journée

9h45 – Accueil des participants

10h – Jean-François Lattarico (Université Jean Moulin Lyon 3) : « “Un strano misto di allegro e tristo” Eros en musique dans La Calisto de Cavalli et Faustini »

10h45 – Pause

11h – Entretien avec Sébastien Daucé (directeur artistique de l’Ensemble Correspondances) par Fabien Cavaillé et Claire Lechevalier (Université de Caen)

11h45 – Entretien avec Paul-Antoine Bénos-Djian (Endimione), Zachary Wilder (Linfea) par Caroline Mounier-Vehier (F.R.S./FNRS – UC Louvain – INCAL) et Sarah Nancy (Université Paris 8)

12h30 – Fin de la matinée

14h – Entretien avec Héloïse Sérazin (assistante à la mise en scène) par Fabien Cavaillé (Université de Caen) et Judith le Blanc (Université de Rouen)

14h45 – Caroline Mounier-Vehier (F.R.S./FNRS – UC Louvain – INCAL) : « La Calisto (1651) sur la scène contemporaine : enjeux libertins d’un opéra vénitien »

15h30 – Sarah Nancy (Université Paris 8) : « Quelques grammes de lesbiennes dans un monde de brutes ? Enjeux de la distribution vocale de La Calisto de Cavalli »

16h15 – Fin de la journée