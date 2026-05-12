L'Europe pétrarquiste (ENS Paris)

L’Europe pétrarquiste

Rencontre internationale

29 mai 2026

École Normale Supérieure - PSL

29 rue d’Ulm, Salle Camille Marbo U 205

L’Europe pétrarquiste est un projet européen porté par l’Université Paris Nanterre et l’Institut Universitaire de France en partenariat avec des universités internationales : École Normale Supérieure de Paris, Université de Strasbourg, Université de Genève, Université de Padoue, Freie Universität Berlin, Université de Leyde, Université de Zagreb. Elle rassemble une équipe de chercheurs européens (Allemagne, Croatie, France, Hongrie, Italie, Suisse, Espagne, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni). Le projet se propose de reconsidérer un moment cardinal de l’histoire littéraire européenne à la lumière de l’histoire socioculturelle. Suivant une démarche interdisciplinaire, il entend relire le corpus pétrarquiste et repenser la catégorie de pétrarquisme à partir d’une approche transnationale destinée à confronter les contextes géohistoriques et les espaces sociolinguistiques.

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Programme

9h-12h — L’Europe Pétrarquiste. Essai de géographie littéraire (XVe-XVIIe siècle)

Réunion de travail avec les membres du projet

Roland Béhar (École Normale Supérieure-PSL)

Tomislav Bogdan (Université de Zagreb)

Kai Bremer (Freie Universität Berlin)

Véronique Ferrer (Université Paris Nanterre-IUF)

Emma Grootveld (Université de Leyde)

Marianna Liguori (Université de Padoue)

Nicolas Longinotti (Freie Universität Berlin)

Rita Marnoto (Université de Coïmbra)

Marcello Piacentini (Université de Padoue)

Frédéric Tinguely (Université de Genève)

Franco Tomasi (Université de Padoue)

Borna Treska (École Normale Supérieure de Pise et Université de Zagreb)

Charlotte Triou (IHRIM-Lyon 2)

Alessandro Turbil (Université de Zürich)

Rémi Vuillemin (Université de Strasbourg)

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14h-16h — Vocabulaire européen du pétrarquisme

14h-15h15 — Les « Soupirs » dans la production pétrarquiste mondiale

Atelier collaboratif animé par Gautier Amiel

Gautier Amiel (Université Paris Est-Créteil) – Introduction

Marianna Liguori (Université de Padoue) – aire italianophone (Italie)

Roland Béhar (Ens-Psl) – aire hispanophone (Espagne)

Nicolas Longinotti (Freie Universität Berlin) – aire hispanophone (espace hispanoaméricain)

Dariusz Krawczyk (Université de Varsovie) – aire francophone (France)

Gautier Amiel (Université Paris Est-Créteil) – aire francophone (France)

Rémi Vuillemin (Université de Strasbourg) – aire anglophone (Grande-Bretagne)

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15h15-16h — Discussion autour du projet sur le vocabulaire européen

Avec la participation de Valeria Averoldi (Université de Vérone), Dorine Rouiller (Université de Bâle) et Julie Chabroux-Richin (Université Paris Nanterre)

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16h15-17h45 — Actualité de la recherche

16h15-17h — Projet éditorial en cours

Adeline Lionetto (Sorbonne Université) avec Antonin Godet (IHRIM-Lyon 2), « Donner lieu à la main féminine ». Présentation d'une anthologie des poétesses européennes de la Renaissance

17h-17h45 — Thèses en cours

Sarah Caro (Sorbonne Université), Le corps féminin à l'épreuve du style pétrarquiste français (1544-1561)

Inès Raffin (Université Paris Nanterre et Université de Genève), Influences pétrarquistes du discours philogyne à la Renaissance (1503-1555)

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17h45-18h — Conclusions.