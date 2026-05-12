Études de lettres, n° 328 | 2026 : "Mémoire des savoirs. Cent ans d'Études de lettres (1926-2026)" (dir. M. Escola, C. Frei, Martine Hennard Dutheil de la Rochère)

Sous la direction de Marc Escola, Constance Frei et Martine Hennard Dutheil de la Rochère

Ce numéro du centenaire de la revue Études de Lettres (1926- 2026) rassemble trente-huit contributions qui dessinenten pointillé l’histoire de la Faculté des lettres: autant d’éclairages qui permettent d’appréhender la longue histoire de la revue et sa constitution en une «mémoire des savoirs» à la fois unique et propre à l’institution universitaire lausannoise, tout en reflétant les mutations du monde académique en Suisse et dans les sociétés occidentales.

Venues de toutes les sections de la Faculté des lettres et présentées selon un ordre chronologique, les contributions invitent à se plonger dans les archives de la revue désormais entièrement numérisées, en mettant en lumière un article ou un numéro qui a fait date; c’est aussi l’occasion de saluer au passage quelques figures pionnières qui ont marqué leur domaine d’études respectif parleur personnalité et leur rayonnement intellectuel.

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Sommaire en ligne via OpenEdition…

Danielle van Mal-MaederAvant-propos [Texte intégral]

Marc Escola, Constance Frei et Martine Hennard Dutheil de la Rochère Introduction. La traversée des savoirs [Texte intégral]

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De 1926 aux années 1930

Marc Escola Naissance d’une discipline. Deux lointains moments d’un débat sur l’explication de texte [Texte intégral]

Léonard Burnand Gustave Rudler et Germaine de Staël: l’envers des lettres [Texte intégral]

Sangam MacDuff Esthétiques joyciennes: Jacques Mercanton hier et aujourd’hui [Texte intégral]

Olivier Thévenaz Un latiniste sur la corde raide entre passé et présent: Frank Olivier, «Horace et Mécène» (1939) [Texte intégral]

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Les années 1940-1960

Philippe Bornet Constantin Regamey et le couple «Orient/Occident»: Actualité d’un texte de 1945 [Texte intégral]

Patrick Michel De Paul Schazmann à Paul Collart: Regards sur les sciences de l’Antiquité à l’Université de Lausanne [Texte intégral]

Constance Frei Pierre Meylan: une pensée critique au carrefour des arts [Texte intégral]

Daniel Maggetti À l’avant-poste de l’histoire littéraire de Suisse romande: Gilbert Guisan et Études de lettres (1958-1980) [Texte intégral]

Alain Corbellari L’érudition souriante de Paul Aebischer [Texte intégral]

Guy Ducrey Balzac lecteur de Colette: Fantaisie horticole sur un ancien numéro d’Études de lettres (1962) [Texte intégral]

Pierre Voelke André Rivier et le tragique eschyléen [Texte intégral]

Alain Corbellari Au cœur de la mêlée rollandienne [Texte intégral]

Michele Tomasi Lausanne, 1967: les Alpes, la géographie artistique et une histoire de l’art ouverte [Texte intégral]

Dave Lüthi et Gilles Prod’hom Une petite histoire de l’architecture à l’Université de Lausanne via Études de lettres (1967-2017) [Texte intégral]

Les années 1970-1990

Maya Burger Du «sanskrit» à l’«Asie du Sud»: un parcours «à l’orientale» à l’Université de Lausanne [Texte intégral]

Marie Kondrat La littérature comparée et ses marraines [Texte intégral]

Lorenzo Tomasin De l’Italie à l’Europe, via la Suisse [Texte intégral]

Philippe Kaenel Images et textes (autour de Töpffer, Lessing et Chardin): En hommage à Philippe Junod et à Michel Thévoz [Texte intégral]

Jérôme Meizoz Pierre Bourdieu, une histoire belge à Lausanne [Texte intégral]

Mónica Castillo Lluch, Gabriela Cordone, Elena Diez del Corral Areta, Manuel González, Marco Kunz et Cristina Peña Rueda «Espagnoles»? Les études hispaniques lausannoises au miroir d’Études de lettres [Texte intégral]

Stéphanie Pahud Les usages ordinaires et littéraires de la langue [Texte intégral]

Denis Renevey L’interdisciplinarité des études médiévales en Faculté des lettres [Texte intégral]

Raphaël Baroni Entre interprétation et compréhension: la théorie du texte à la fin des années 1980 [Texte intégral]

Irene Weber Henking L’année 1989: la traduction littéraire entre à la Faculté des lettres[Texte intégral]

Alain Boillat La filmologie et l’émergence des études cinématographiques francophones [Texte intégral]

Martine Hennard Dutheil de la Rochère «Écrire en anglais» hier et aujourd’hui: en souvenir de Neil Forsyth (1944-2025) [Texte intégral]

Sébastien Moret L’apport propre des Russes de Prague [Texte intégral]

Robin Meyer La linguistique historique: une ancienne discipline et ses défis modernes [Texte intégral]

Lara Dubosson-Sbriglione Études de lettres, point de départ des travaux sur les femmes antiques à l’ASA [Texte intégral]

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Les années 2000 à 2026

Noémie Rochat NogalesLittérature et langue étrangère en monde francophone: entre altérité et intériorité [Texte intégral]

Ekaterina VelmezovaPenser la vie, penser la biosémiotique [Texte intégral]

Michael Esfeld, Raffaele Rodogno, Alexandrine Schniewind et Simone ZurbuchenLa vie: perspectives philosophiques [Texte intégral]

Marie Émilie WalzDes sources antiques aux comics contemporains: L’étude des contes de fées, un champ en évolution [Texte intégral]

Sylvie Moret PetriniLes écrits personnels au cœur de l’histoire de l’expérience à l’époque moderne [Texte intégral]

Zélie GottrauxL’hybridation: une approche artistique et scientifique contemporaine[Texte intégral]

Michel E. FuchsDe Lausanne à la mer Noire: les lettres de l’archéologie (1943-2025)[Texte intégral]

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Regards sur la revue

Marc Escola et Claude ReichlerEntretien avec le Professeur Claude Reichler (Automne 2024) [Texte intégral]

Aris XanthosCartographier les constellations d’Études de lettres [Texte intégral]