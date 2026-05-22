Cligès : nouvelles perspectives

Les Colloques en ligne de Fabula accueillent les actes d'une journée d'étude et d'agrégation tenue en janvier dernier à l'ENS de Lyon, "Cligès de Chrétien de Troyes : nouvelles perspectives", réunis par Beate Langenbruch et Corinne Pierreville. Les propos de six spécialistes de langue et littérature françaises médiévales viennent mettre en évidence la particulière variabilité des perspectives pouvant être appliquées à Cligès, deuxième roman de Chrétien de Troyes et peut-être le moins étudié. Particulièrement ouvert ainsi à l’interprétation, Cligès pourrait ressembler à la tour de maître Jean, dont les endroits les plus secrets ne manquent pas d’attiser la curiosité des lecteurs : Encor i a de tex reduiz / que nus hom ne pourroit trover… (v. 5558 sq.).