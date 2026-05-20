Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne
Jean-Marie Gleize nous a quitté le 12 mars dernier. On le retrouve aujourd'hui par la grâce d'un volume d'entretiens accueilli dans la précieuse collection "Recherche & création" des éditions Hermann, qui nous fait entrer dans L'Atelier invisible de Jean-Marie Gleize avec Cécile Sans pour guide. Celui qui disait "Souvent on ne peut pas savoir pourquoi et comment on écrit. Il semble précisément que c’est parce qu’on ne sait pas qu’on écrit", s'y exprime sur les voies mystérieuses de la création poétique. Avec l'amicale complicité des éditions Hermann, Fabula donne à lire l'Avant-Propos de Cécile Sans, et donne accès à la Bibliographie de Jean-Marie Gleize…
(Photo Giney Ayme / La Marseillaise)