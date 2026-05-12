R. Andrés, Claudio Monteverdi · « Lamento della Ninfa »

Ramòn Andrés, Claudio Monteverdi · « Lamento della Ninfa »

Collection Pérégrines, dirigée par Santiago Zuluaga

Claudio Monteverdi publie en 1638, dans son huitième livre de Madrigaux, son Lamento della Ninfa, sur un texte d’Ottavio Rinuccini. Il constitue l’un des témoignages les plus limpides du glissement vers la monodie et, également, l’aboutissement de l’art du madrigal chez le maître crémonais.

Dans « Lamento della Ninfa », Ramón Andrés propose un exercice d’observation délicate, une méditation à la lisière entre l’essai et la poétique comparée. L’auteur espagnol trace avec érudition le contexte de production du madrigal et reconstitue une modernité naissante qui puise dans les arts pour retrouver le chant, cette alliance entre musique et poésie qui les précède. De façon concentrique, naviguant entre l’histoire des arts et la méditation esthétique, Ramón Andrés érige un tableau-récit sur la poésie, la musique, les représentations picturales, la théorie et la critique des arts, l’historiographie, et l’Europe, en somme, cosmopolite et dont les frontières physiques et disciplinaires cèdent encore sous la curiosité de l’humanisme. Avec pédagogie, Ramón Andrés fait des renvois constants vers le corpus artistique gréco-latin, mais également vers les auteurs qui se sont nourris de la fin de la Renaissance, de la naissance de la Modernité.

Or la brièveté du volume, sa condensation, épouse la forme même du madrigal et, loin d’accabler le lecteur, lui offre un parcours didactique, un récit qui enrobe le caractère monographique de l’essai. L’ouvrage commence ainsi par une méditation sur l’humidité, sur les sources des nymphes, et invite dès la première page le lecteur à pénétrer dans la forêt, à chercher.

Cet exercice réflexif, récurrent dans l’oeuvre de Ramón Andrés, crée un sujet mobile : l’on peut considérer que son Lamento dresse tantôt les notes de programme du madrigal de Monteverdi, tantôt la photographie d’un moment d’ébullition des arts pour lequel le poème de Rinuccini et la musique de Monteverdi ne sont qu’un simple prétexte.

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Ramón Andrés (Pampelune, 1955) est un auteur de référence dans les lettres hispaniques. Musicien, essayiste, poète, musicologue, éditeur, traducteur et anthologiste, il a écrit une œuvre vaste et saluée par la critique. Il a obtenu entre autres le Prix national de l’Essai et le Prix national de la Critique (en Espagne) et est membre de l’Académie des Beaux-Arts de Catalogne et de l’Académie des Arts de San Fernando.