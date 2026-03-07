Louise Dupré, Exercices de joie. Einübung in die Freude (éd. bilingue)

Traduit du français vers l'allemand par Ursula Mathis-Moser.





Exercices de joie a été publié en 2022 chez Noroît (Québec) et chez Bruno Doucey (Paris). Voir https://www.editions-brunodoucey.com/products/exercices-de-joie :

« Après Plus haut que les flammes et La main hantée, Louise Dupré livre le troisième volet d’un triptyque voué aux ressources du poétique face à la détresse et la dévastation du monde. Avec ce recueil, la romancière québécoise se définit comme « la mendiante de minuscules joies arrachées à la détresse ». Elle consent à la fragilité, célèbre la caresse et prend « le risque de la tendresse », refusant à jamais de se situer du côté des cœurs endurcis. Face à la catastrophe que constituent les guerres, la souffrance des enfants ou l’insidieuse persistance du mal, elle pratique au quotidien ses « exercices de joie », comme d’autres se livrent à des exercices spirituels, des mantras ou une activité physique. Et l’on ressort de ce livre avec une conscience aiguë de la nécessité de protéger la vie, ce miracle fragile. »

La traduction Einübung in die Freude par Ursula Mathis-Moser, présentée au public lors du Salon du livre de Leipzig en 2026, est le résultat d’un long et intense échange entre l’autrice et la traductrice.

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