Enseignant.e en civilisation européenne (Université de Chicago à Paris)

Enseignant.e en civilisation européenne

Centre John W. Boyer de l’Université de Chicago à Paris

41, rue des Grands Moulins, 75013 Paris

Présentation

Le Centre John W. Boyer de l’Université de Chicago à Paris sert de base pour les activités d’enseignement et de recherche de l’université en Europe. Créé en 2003, il est au cœur des activités internationales des étudiant.e.s de premier cycle de l’Université de Chicago. Chaque année, grâce à plus de 20 programmes d’études à l’étranger distincts, plus de 250 étudiant.e.s de premier cycle représentant toutes les filières du Collège poursuivent leurs études à Paris tout en travaillant aux côtés de professeur.e.s de l’Université de Chicago ou en suivant des cours dans des universités partenaires sélectionnées.

Les programmes d'études à l'étranger couvrent toutes les disciplines, des sciences humaines aux sciences sociales en passant par les sciences naturelles et physiques. Des excursions sont offertes aux étudiant.e.s hors les murs de leur salle de classe vers des sites importants en France, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Tous les programmes tirent parti de cet environnement unique tout en respectant les normes académiques de l’Université de Chicago.

Les candidate.e.s doivent avoir l’autorisation légale de travailler en France.

De part la nature du poste, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) de trois semaines est proposé pour chaque session d'enseignement (automne 2026 et hiver 2027). La priorité est donnée aux candidat.e.s disponibles pendant les deux sessions. La ou le candidat.e devra indiquer la ou les sessions pour lesquelles elle ou il postule. Les dates des cours sont les suivantes :

Automne 2026 : 26 octobre 2026 - 13 novembre 2026

Hiver 2027 : 25 janvier 2027 – 12 février 2027

Description du poste

Le John W. Boyer Center de l'Université de Chicago à Paris recrute actuellement un.e enseignant.e dans le cadre du programme d'Histoire de la civilisation européenne, qui couvre la période allant du Moyen Âge à nos jours.

La ou candidat.e doit dispenser un ou plusieurs cours intensifs de trois semaines au cours de l'année universitaire 2026-2027 (et éventuellement les années suivantes) en anglais. La ou le candidat.e retenu.e devra être capable d'enseigner le deuxième cours de cette série de trois, qui aborde, entre autres, les thèmes suivants : les guerres de religion, l'absolutisme, l'esclavage, l'impérialisme, les Lumières et la Révolution française.

Les classes sont limitées à 23 étudiant.e.s, sont axées sur la discussion et s'appuient principalement sur la lecture de sources primaires. Les excursions dans et autour de la ville de Paris et au-delà font partie intégrante du programme d'études et la ou le candidat.e retenu.e devra concevoir et accompagner des excursions qui viendront soutenir et prolonger l'apprentissage au-delà de la salle de classe. Une description plus détaillée du programme est disponible ici : https://study-abroad.uchicago.edu/paris-european-civilization.

Responsabilités

• Préparer les cours

• Dispenser les cours en présentiel aux jours, heures et lieux fixés par l'établissement

• Concevoir des sorties pédagogiques à Paris et dans ses environs en complément des cours

• Élaborer un programme de cours, ou modifier ou mettre en œuvre un programme de cours existant, qui réponde aux objectifs pédagogiques du cours tels que définis par l'établissement

• Élaborer des travaux et des devoirs, ou modifier ou mettre en œuvre des travaux et des devoirs existants, qui contribuent à la réalisation des objectifs pédagogiques définis dans le programme de cours

• Élaborer des outils d'évaluation des progrès des étudiant.e.s, ou modifier ou mettre en œuvre des outils existants, en fonction des objectifs pédagogiques du cours

• Noter les travaux des étudiant.e.s, leur fournir des commentaires constructifs en temps opportun et soumettre leurs notes

• Répondre en temps utile aux communications électroniques des étudiants, des collègues et des superviseur.e.s, et rencontrer les étudiant.e.s, les collègues et les superviseur.e.s sur demande

• Assister aux réunions pédagogiques spécifiques au cours, selon les besoins de l’Université de Chicago

Les candidat.e.s sont invité.e.s à envoyer les documents requis ci-dessous, en anglais ou en français, à Naomi Davidson (naomi@uchicago.edu) et Daisy Delogu (ddelogu@uchicago.edu) avant le 1er juin 2026.

Documents requis

Un curriculum vitae, comprenant les coordonnées de trois références.

Une lettre de motivation.