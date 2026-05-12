Camenae, n°35, 2026

Vient de paraître le numéro 35 de la revue en ligne Camenae, avec le dossier thématique Humanistes bourguignons et francs-comtois, XVIe-XVIIe siècles, sous la direction de Sylvie Laigneau-Fontaine (actes des journées de présentation tenues à la salle de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, les 28 et 29 janvier 2025).
Sommaire :
Introduction par Sylvie Laigneau-Fontaine
Anne Bouscharain, « Jean Richard, inventeur de l’antiquité de Dijon (Antiquitatum Divioniensium Liber, Paris, 1585) »
Audrey Duru, « Jaqua Françoise Pautrard, une ‘Athéna de collège’ ? »
Marguerite-Marie Harrouet, « Le Misterium Evangelicum de Charles Godran, une paraphrase biblique épique au service de la Contre-Réforme »
John Nassichuk, « La figure de Néron dans le Petrus du beaunois Claude Roillet (1556) »
Brigitte Gauvin, Thomas Penguilly, « Un poète bourguignon au milieu des poissons : le De Natura Aquatilium de François Boussuet (1558) »
Stéphane Rolet, « L’hommage symbolique de Gentil Cordier au duc Charles de Gonzague : les entrées de Langres (1593 et 1594) et les Emblemata dans le manuscrit 3267 de la bibliothèque Mazarine »
Anne Rolet, « Poésie, emblématique et politique en France à la fin du XVIe siècle : l’Annona du langrois Gentil Cordier »
Florian Schaffenrath, « Le poème épique de Pierre Dumay sur les combats de Thionville en 1643 »
Virginie Leroux, « Les poèmes de circonstance de Charles Godran : célébrations du roi Charles IX »
Sylvie Laigneau-Fontaine, « Gabriel Madelenet, thuriféraire et client de Mazarin »
Guillaume Bonnet, « Du latin au français : la trajectoire de Bernard de La Monnoye »
Aline Smeesters, « Claude Perry, le Pindare de Chalon-sur-Saône : un homme et des bibliothèques »
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