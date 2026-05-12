Appel à candidatures pour le Prix de thèse du Centre Pompidou 2026

Le Centre Pompidou - Musée national d’art moderne en partenariat avec le Comité français d’histoire de l’art et les Amis du Centre Pompidou, lance la première édition du Prix de thèse du Centre Pompidou.

Afin de pallier le manque de prix de thèse en France portant spécifiquement sur les périodes artistiques moderne et contemporaine, ce prix aura vocation à soutenir les meilleurs travaux de recherche fondamentale en histoire de l’art des 20e et 21e siècles, les plus riches, les plus originaux et les plus ambitieux.

Le Prix encouragera la diversité des sujets, qui n’auront pas pour seul horizon les collections du Musée national d’art moderne. Il récompensera un travail d’excellence relevant de l’ensemble des disciplines couvertes par les secteurs de collection du musée, mais sans se limiter à ceux-ci : arts plastiques, architecture et design, photographie, images en mouvement, archives. Il entend favoriser les approches méthodologiques originales et les croisements disciplinaires novateurs – à l’image de la recherche telle qu’elle se déplie aujourd’hui au Musée et à l’Université. Le Prix de thèse ambitionne de considérer les thèses soutenues autant en région qu’à Paris, afin de démontrer la vitalité de la recherche à l’échelle nationale.

En soutenant l’histoire de l’art saisie dans ses développements les plus actuels (y compris dans ses ouvertures de discipline), le Prix contribuera à l’inscrire dans le projet de réflexion et de transformation de la société porté par les sciences humaines et sociales, mais aussi à défendre sa place et sa fonction, et à repenser le rôle prospectif du Musée. À l’heure actuelle, il est sans doute nécessaire en effet de rappeler ce que peut notre discipline, en produisant des savoirs et des outils spécifiques, tout en revendiquant l’interdisciplinarité.

D’un montant total de 11 500 euros, il comprend :

9 000 euros destinés à soutenir la publication de la thèse (en langue française de la thèse, coédition entre les Éditions du Centre Pompidou et l'éditeur du choix de la ou du lauréate/lauréat)

2 500 euros attribués à la lauréate ou au lauréat à titre de récompense individuelle.

Le jury pourra également décerner un accessit honorifique afin de distinguer une autre recherche remarquable.

Les candidatures sont ouvertes aux docteures et docteurs ayant soutenu leur thèse dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur français.

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Conditions d’éligibilité

Aucune condition d’âge et de nationalité ne sera exigée.

Une seule candidature au Prix sera possible.

Les thèses concernées seront celles soutenues dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur français, portant sur l’art moderne et contemporain.

Si une lettre d’engagement d’un éditeur peut être intégrée au dossier, elle ne sera pas exigée obligatoirement.

Pour la première édition du Prix, la thèse inédite, rédigée en français ou en anglais, doit avoir été soutenue dans les trois ans précédant la remise du Prix, soit entre 2023 et 2025.

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Calendrier

Ouverture de l’appel à candidatures : 16 avril 2026

Date limite de candidature : 19 juin 2026

Jury de sélection : octobre 2026

Annonce du Prix : novembre 2026

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