Cycle de séminaires en ligne

2026-2027

Identités au défi de la norme : poétiques de l’écart dans la création arabe (séminaire en ligne)

Dans le cadre des productions littéraires et artistiques contemporaines des mondes arabes, la figure de l'individu « déviant » occupe une place centrale. Ce séminaire entend explorer la condition de celui qui, par sa singularité — qu’elle soit politique, religieuse, de genre ou esthétique — est perçu par le corps social non comme une richesse, mais comme une dissonance à résorber. Nous souhaitons analyser les mécanismes par lesquels le sujet marginalisé est constitué ou perçu comme un « sujet à rectifier », c’est-à-dire un individu dont l’identité doit être redressée ou alignée pour réintégrer l’homogénéité du groupe.

Pour éclairer cette tension, nous nous appuierons sur la distinction conceptuelle proposée par le philosophe François Jullien (L'écart et l'entre, 2012) : « tandis que la « différence » établit une distinction descriptive permettant de ranger les individus dans des cases identitaires, l'écart procède d'une distance ». L'écart n'est pas une défaillance ; c'est « une opération d'espacement » qui, en créant une séparation, ouvre un espace de réflexivité et de fécondité.

Là où les dispositifs de pouvoir cherchent à réduire la différence pour "corriger" le sujet, la création littéraire et artistique, elle, déploie l'écart comme une figure de « dérangement exploratoire » (F. Julien). Il ne s'agit plus de décrire une identité, mais de mettre en tension le sujet avec ce dont il est séparé.

Ce cycle de séminaires propose d’interroger la multiplicité des dispositifs (sociaux, institutionnels, discursifs) qui visent à neutraliser l’altérité. La volonté de « mise aux normes » peut prendre des formes variées, allant de la pression invisible du conformisme social aux structures de verrouillage (M. Foucault) les plus explicites. Dans le cadre des monde arabes, on pourra notamment s’appuyer sur les logiques de repli analysées par Amine Maalouf (Les identités meurtrières), qui transforment toute différence en une anomalie menaçante pour le groupe, ou sur les travaux de Rachid Benzine sur la clôture du sens qui offrent un point d’appui précieux pour comprendre comment le refus de l’historicité des textes fige le sacré et rejette toute subjectivité dissidente.

Face à la mise aux normes, la littérature et les arts revendiquent une poétique de l’irréconciliable pour défendre la singularité. En refusant la résolution forcée ou la conformité, l'œuvre devient le lieu d'un "auto-réfléchissement" (F. Jullien) de l'humain. L'esthétique de la fracture et de la fragmentation n'est alors plus le signe d'un échec, mais la manifestation de cet "entre" ouvert par l'écart, où se déploie une parole libérée des codes.

L’ambition de ce séminaire est de favoriser un dialogue fécond entre les disciplines ; il est résolument ouvert à l’ensemble des champs de la création arabe. Nous encourageons vivement les propositions portant sur la littérature, les arts visuels, le cinéma, etc. Qu'il s'agisse du texte, de l'image fixe, du mouvement ou de la performance, nous explorerons comment chaque médium invente ses propres outils pour figurer l'écart et l'irréconciliable face aux tentatives de lissage identitaire.

Axes de recherche (propositions ouvertes)

Le séminaire invite à des contributions explorant les modalités de ce détachement à travers les axes suivants non exhaustifs :

L’identité empêchée : La mise aux normes par le silence ou la somatisation.

L’identité négociée : Le « bricolage » (Lévi-Strauss) comme stratégie de l'écart clandestin.

L’identité révélée : Quand le stigmate devient un concept dynamique et un moteur de subversion.



Modalités de participation :

Les séances auront lieu en ligne entre fin janvier et fin avril. Chaque séance comprendra une présentation d’une heure suivie d’un échange avec le public (mastérisants et doctorants).

Les propositions de communication d’une page maximum accompagnées d’une brève bio-bibliographie sont à envoyer avant le 30 juin 2026 à l’adresse ci-après :

Imane-Sara ZOUINI : imane.zouini@univ-tlse2.fr

PLH-ELH

Université Toulouse Jean Jaurès

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Bibliographie indicative

ACHOUR CHAULET, Christiane « Identité, mémoire et appartenance : un essai d’Amin Maalouf », Neholicon, 2006, n°33 (1), p. 41-49.

BENZINE, Rachid, Les nouveaux penseurs de l'islam, Paris, Albin Michel, 2004.

CASSIN, Barbara, La Nostalgie. Quand donc est-on chez soi ?, Paris, Autrement, 2013.

FOUCAULT, Michel, Les Anormaux : Cours au Collège de France (1974-1975), Paris, Seuil/Gallimard, 1999.

GOFFMAN, Erving, Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. Traduit de l'anglais par Alain Kihm. 1975.

JULLIEN, François L'écart et l'entre - Leçon inaugurale de la Chaire sur l'altérité, Galilée COLLECTION, 2012.

LE ROUX, Ronan, 2007. L'homéostasie sociale selon Norbert Wiener. Revue d'Histoire des Sciences Humaines, 2007/1 n° 16, p.113-135. DOI : 10.3917/rhsh.016.0113. URL : https://shs.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines-2007-1-page-113?lang=fr.

LÉVI-STRAUSS, Claude, La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962.

MAALOUF, Amin, Les Identités meurtrières, Paris, Grasset, 1998.