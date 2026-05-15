Saines activités

Pour vos prochains voyages en train, Fabula vous invite à pratiquer le nouveau cahier d'activités du collectif "Les linguistiques atterrés", quitte à tirer un peu la langue en pratiquant ces exercices conçus pour nous faire changer de regard sur l’orthographe : 80 pages de jeux pour découvrir en riant que ses "règles" les plus raides peuvent être détournées, retournées et voler en éclats. Quelle sera l’orthographe de demain ? À vos stylos rouges ! Rappelons que le collectif des Linguistes atterrées, composé de linguistes et de spécialistes du langage de France, de Belgique, de Suisse, du Québec, s’est formé en 2023 autour de la rédaction d’un texte-manifeste, Le français va très bien, merci (Gallimard, "Tracts"), qu'on peut toujours feuilleter sur Fabula…