Le Cahier d'activités des Linguistes atterrées, vol. 2 : Orthografe

Vous aimez la langue française, mais pas les bonnets d’âne ? Vous en avez marre d’entendre que « le niveau baisse » et que « notre belle langue est en train de mourir » ?

Alors tirez la langue (de Molière) et ouvrez ce cahier !

Les Linguistes atterrées vous invitent à changer de regard sur l’orthographe : 80 pages de jeux pour découvrir en riant que ses « règles », parfois raides et arbitraires, sont aussi passionnantes et peuvent être détournées, retournées et voler en éclats.

Depuis quand l’orthographe du français est-elle fixée ? Comment a-t-elle évolué ? Faut-il la « réformer » ? Comment l’enseigner sans zéros pointés ? Et quelle sera l’orthographe de demain ?

À vos stylos rouges !

—

Le collectif des Linguistes atterrées, composé de linguistes et de spécialistes du langagede France, de Belgique, de Suisse, du Québec, s’est formé autour de la rédaction d’un texte-manifeste, Le français va très bien, merci (Gallimard, « Tracts », 2023) et a publié en 2025 un premier Cahier d’activités (Éditions de l’Atelier).

Ce collectif est composé de : Anne Abeillé, Julie Auger, Christophe Benzitoun, Heather Burnett, Maria Candea, Françoise Gadet, Médéric Gasquet-Cyrus, Antoine Gautier, Arnaud Hoedt, Jean-Marie Klinkenberg, Michel Launey, Florent Moncomble, Julie Neveux, Jérôme Piron, RF Monté de Linguisticae, Corinne Rossari, Gilles Siouff, Dan Van Raemdonck et Laélia Véron.