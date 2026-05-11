Marc Bloch, l’histoire au Panthéon (dossier laviedesidees.fr)

Un dossier réuni par Pauline Guéna et Julien Le Mauff pour laviedesidees.fr

Le 23 juin prochain, Marc Bloch fera son entrée au Panthéon. Derrière l’hommage solennel, voire consensuel, le rite républicain, qui élève pour la première fois un historien de métier au rang de « grand homme », agit comme un révélateur. Il expose, en effet, les tensions accumulées depuis près d’un siècle entre l’œuvre savante et multiforme du médiéviste, les témoignages de l’intellectuel d’une guerre à l’autre, la mémoire héroïque du résistant mort pour la France, et des usages politiques toujours disputés. Aussi paraît-il nécessaire d’explorer ces tensions, en partant du postulat que la célébration ne saurait y suffire, et se présente comme un moment propice pour revisiter, avec les outils de l’historien, la fabrique et les enjeux d’un tel héritage.

Figure tutélaire du métier, co-fondateur des Annales, résistant fusillé par la Gestapo, Marc Bloch incarne une certaine idée de l’historien engagé. De son vivant, cette stature n’allait pas de soi : intellectuel éminent, son tempérament ambitieux agaçait certains pairs. Plus encore, l’antisémitisme des années 1930 n’épargne pas son parcours. Ce n’est qu’après sa mort et la fin de la Seconde Guerre mondiale que commence le travail de « canonisation » relevé par Olivier Dumoulin dès 2000, et avant tout mené dans le cadre éditorial des Annales et sous la conduite de son collègue et ami Lucien Febvre.

La redécouverte progressive de l’œuvre de Marc Bloch, rééditée en particulier par la maison Gallimard à partir des années 1980, n’a pas épuisé les débats sur sa spécificité. […]

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