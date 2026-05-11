Revue
Nouvelle parution
Revue des Deux-Mondes, n° 3865, mai 2026 :

Revue des Deux-Mondes, n° 3865, mai 2026 : "Mécaniques de la haine"

  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola

Sommaire

« Je hais, donc je suis » – Aurélie Julia

Le trait d’Urbs

DOSSIER. MÉCANIQUES DE LA HAINE

Le Web ou la fabrique de la haine connectée – Catherine Van Offelen
Une pulsion contemporaine ? – Astrid du Lau d’Allemans
Instrument géopolitique – Jean-Dominique Merchet
« Fascisez, fascisez, il en restera toujours quelque chose » ! – Jacques de Saint Victor
La brutalisation du langage – Delphine Jouenne
Hannah Arendt : penser pour ne pas haïr – Eryck de Rubercy
Les mises en garde de Hannah Arendt – Aurélie Julia
« N’oubliez pas, jeunes gens, que le nazisme a été tendance… » – Philippe Delaroche
La cible juive – David Reinharc
Tout le monde déteste-t-il la police ? – Christian Authier
Richard III, Macbeth, Hitler et l’ennemi intérieur – Jean-Pierre Naugrette

LITTÉRATURE

Carnets de Guyane II. Une nuit avec les touloulous – Michaël Ferrier
Les bibliothèques de François Mitterrand – Jean-François Roseau
Sagesse de Balzac – Judith Sibony

ÉTUDES, REPORTAGES, RÉFLEXIONS

Modération de combat – Éric Thiers
L’Éthiopie, le « lion africain – Guillaume Lagane
Antoni Gaudí, fou, génie ou saint ? – Pauline de Préval

CRITIQUES

Livres, films, musique, et expositions par Stéphane Guégan, Michel Delon, Olivier Cariguel, Frédéric Verger, Cristina Hermeziu, Richard Millet, Olivier Bellamy, Claire Julliard.

Notes de lecture  par Jean-Michel Djian, Céline Laurens, Paul-François Paoli, Ayrton Morice Kerneven, Christian Authier, Judith Sibony, Lucien d’Azay, Charles Ficat, Olivier Cariguel, Isabelle Lortholary, Thierry Moulonguet, Claire Julliard, Alexandra Lemasson.

On peut lire sur Actualitte.com un billet sur ce sommaire…