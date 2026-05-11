Revue des Deux-Mondes, n° 3865, mai 2026 : "Mécaniques de la haine"

Sommaire

« Je hais, donc je suis » – Aurélie Julia

Le trait d’Urbs

DOSSIER. MÉCANIQUES DE LA HAINE

Le Web ou la fabrique de la haine connectée – Catherine Van Offelen

Une pulsion contemporaine ? – Astrid du Lau d’Allemans

Instrument géopolitique – Jean-Dominique Merchet

« Fascisez, fascisez, il en restera toujours quelque chose » ! – Jacques de Saint Victor

La brutalisation du langage – Delphine Jouenne

Hannah Arendt : penser pour ne pas haïr – Eryck de Rubercy

Les mises en garde de Hannah Arendt – Aurélie Julia

« N’oubliez pas, jeunes gens, que le nazisme a été tendance… » – Philippe Delaroche

La cible juive – David Reinharc

Tout le monde déteste-t-il la police ? – Christian Authier

Richard III, Macbeth, Hitler et l’ennemi intérieur – Jean-Pierre Naugrette

LITTÉRATURE

Carnets de Guyane II. Une nuit avec les touloulous – Michaël Ferrier

Les bibliothèques de François Mitterrand – Jean-François Roseau

Sagesse de Balzac – Judith Sibony

ÉTUDES, REPORTAGES, RÉFLEXIONS



Modération de combat – Éric Thiers

L’Éthiopie, le « lion africain – Guillaume Lagane

Antoni Gaudí, fou, génie ou saint ? – Pauline de Préval

CRITIQUES

Livres, films, musique, et expositions par Stéphane Guégan, Michel Delon, Olivier Cariguel, Frédéric Verger, Cristina Hermeziu, Richard Millet, Olivier Bellamy, Claire Julliard.

Notes de lecture par Jean-Michel Djian, Céline Laurens, Paul-François Paoli, Ayrton Morice Kerneven, Christian Authier, Judith Sibony, Lucien d’Azay, Charles Ficat, Olivier Cariguel, Isabelle Lortholary, Thierry Moulonguet, Claire Julliard, Alexandra Lemasson.

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