Revue des Deux-Mondes, n° 3865, mai 2026 : "Mécaniques de la haine"

Sommaire
« Je hais, donc je suis » – Aurélie Julia
Le trait d’Urbs
DOSSIER. MÉCANIQUES DE LA HAINE
Le Web ou la fabrique de la haine connectée – Catherine Van Offelen
Une pulsion contemporaine ? – Astrid du Lau d’Allemans
Instrument géopolitique – Jean-Dominique Merchet
« Fascisez, fascisez, il en restera toujours quelque chose » ! – Jacques de Saint Victor
La brutalisation du langage – Delphine Jouenne
Hannah Arendt : penser pour ne pas haïr – Eryck de Rubercy
Les mises en garde de Hannah Arendt – Aurélie Julia
« N’oubliez pas, jeunes gens, que le nazisme a été tendance… » – Philippe Delaroche
La cible juive – David Reinharc
Tout le monde déteste-t-il la police ? – Christian Authier
Richard III, Macbeth, Hitler et l’ennemi intérieur – Jean-Pierre Naugrette
LITTÉRATURE
Carnets de Guyane II. Une nuit avec les touloulous – Michaël Ferrier
Les bibliothèques de François Mitterrand – Jean-François Roseau
Sagesse de Balzac – Judith Sibony
ÉTUDES, REPORTAGES, RÉFLEXIONS
Modération de combat – Éric Thiers
L’Éthiopie, le « lion africain – Guillaume Lagane
Antoni Gaudí, fou, génie ou saint ? – Pauline de Préval
CRITIQUES
Livres, films, musique, et expositions par Stéphane Guégan, Michel Delon, Olivier Cariguel, Frédéric Verger, Cristina Hermeziu, Richard Millet, Olivier Bellamy, Claire Julliard.
Notes de lecture par Jean-Michel Djian, Céline Laurens, Paul-François Paoli, Ayrton Morice Kerneven, Christian Authier, Judith Sibony, Lucien d’Azay, Charles Ficat, Olivier Cariguel, Isabelle Lortholary, Thierry Moulonguet, Claire Julliard, Alexandra Lemasson.
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