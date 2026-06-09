Après une journée de recherche-création accueillie l'an passé à l'Université de Lausanne sous le titre "Imaginer le Pygmalion de Rousseau pour la scène", dont les actes sont à paraître dans les Annales Jean-Jacques Rousseau, et un spectacle créé au Musée d'Art et d'Histoire de Fribourg à partir de la petite "scène lyrique", ce sont les métamorphoses de Pygmalion au cinéma qui seront le 18 juin prochain au centre d'une journée d'études organisée à la Sorbonne nouvelle par Nathalie Kremer et Marie Gueden. La journée sera suivie de la projection à la Fondation Pathé des Pygmalions de Georges Méliès, Max Linder, Lotte Reiniger, André Deed, et de la Première de l'essai documentaire Galatea.xs de Julien Munschy (2026), introduit par le réalisateur.
Signalons également le nouveau volume des Cahiers d’Artes (P.U. Bordeaux) : "Muses, égéries, pygmalions. Créations et rapports de genre".