Publié le par Marc Escola
La revue Romanesques offrait voici deux ans dans un numéro hors-série une nouvelle traduction de la Théorie du roman de Georg Lukács par Pierre Rusch. Acta fabula avait publié à cette occasion un entretien de Léo Texier avec le traducteur : "La Théorie du roman : retraduire un classique". Cette nouvelle version de ce classique de la théorie littéraire reparaît aujourd'hui en volume aux Classiques Garnier. Fabula vous invite à en découvrir la Table des matières… ou à lire la présentation de Christophe Reffait…
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