Histoires d'images

Les éditions Zoé rééditent au format de poche Histoires d’une image de Nicolas Bouvier, dont on ne sait pas assez qu'il fut aussi un chasseur d'images passionné. Parcourant les archives, musées et bibliothèques, en Suisse comme à l’étranger, il constitue un vaste fonds iconographique, avec une nette prédilection pour l’art populaire. De 1992 à 1997, il tient dans la revue trimestrielle genevoise Le Temps stratégique une rubrique consacrée à une illustration issue de sa collection et dont il tire une histoire. Les vingt-cinq chroniques illustrées réunies dans ce volume appellent l’imaginaire du lecteur, aiguisent son regard et fixent sa mémoire. Fabula vous invite à en lire un extrait… Les mêmes presses republient en beau-livre Le hibou et la baleine, le plus intime des livres de Nicolas Bouvier. Au gré d’images qui l’accompagnent au quotidien, il y évoque ses croyances, ses élans et ses peurs. Que nous apprennent les animaux ? Le voyage ? La musique, cette "boussole dans nos vies transitoires" ? Face à une œuvre de Hokusai représentant une jeune guerrière à peine trépassée, il dit pourquoi la conscience de la mort le rend "omnivore et attentif". Sur le ton érudit mais familier qui est le sien, l’écrivain brosse un autoportrait plein de grâce, qu'accompagne ici une traversée de la vie de Nicolas Bouvier en quinze dates et seize citations, comme les enluminures d’un petit livre d’heures.

(Photo : Silhouettes mystérieuses dans de sinistres paysages, photo de N. Bouvier)