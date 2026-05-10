Cahiers Claude Simon, n° 19 | 2024 : "Relire Triptyque et Leçon de choses" (dir. Cécile Yapaudjian-Labat et Pascal Mougin)
Emblématiques de la période dite « formaliste » de Claude Simon, Triptyque (1973) et Leçon de choses (1975) comptent parmi les textes les plus audacieux et les plus déroutants du romancier. Marqués par le textualisme ricardolien qui s’impose dans la décennie soixante-dix comme le discours critique dominant, ils sont empreints, tout comme La Bataille de Pharsale (1969) et Les Corps conducteurs (1971) qui les précèdent dans cette voie, d’une radicalité avant-gardiste n’ayant que peu d’équivalents en leur temps. Pour cette raison sans doute, ces textes ont tout particulièrement inspiré les commentateurs. Les relire plus de cinquante ans après leur parution permet de mesurer combien leur richesse est loin d’être épuisée mais aussi de constater l’évolution et la plus grande variété des approches critiques aujourd’hui.
Ont participé à ce numéro : Vincent Berne, Romain Billet, Anne-Lise Blanc, Gérard Cartier, Thomas d’Amato, Marie Darrieussecq, Alastair B. Duncan, Walter Feldmann, Brigitte Ferrato-Combe, Marc Graciano, Marie Hartmann, Joanna Kotowska-Miziniak, Christine Montalbetti, Martin Rueff, Ilias Yocaris, Metka Zupančič.
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Sommaire en ligne via OpenEdition…
Cécile Yapaudjian-Labat et Pascal Mougin Avant-propos [Texte intégral]
Dossier
Relire Triptyque et Leçon de choses
Ilias Yocaris Une guérilla dans la jungle : la critique simonienne face à Triptyque et Leçon de choses, 1973-2025 [Texte intégral]
Metka Zupančič Mise en abyme intertextuelle, circulaire, perpétuelle : Triptyque, cinquante ans après [Texte intégral]Intertextual, circular and perpetual mise en abyme: Triptyque, fifty years later
Thomas d'Amato Les couleurs du triptyque [Texte intégral]The colors of the triptych
Romain Billet Pour une application littéraire de la théorie des ensembles, ou l’expression mathématique du structuralisme néoromanesque [Texte intégral]For a literary application of set theory, or the mathematical expression of neo-Romanesque structuralism
Alastair B. Duncan Leçon de choses : une lecture au premier degré [Texte intégral]Reading Leçon de choses at face value
Vincaent Berne Stella, ou le jeu de patience des mises en abyme dans Leçon de choses [Texte intégral]Stella, or the meticulous work of “mises en abyme” in Leçon de choses
Marie Hartmann Le vin dans Leçon de choses : lien poétique, arme critique et source de réminiscences littéraires [Texte intégral]Wine in Claude Simon’s Leçon de choses: poetic link, critical weapon and source of literary reminiscences
Varia
Joanna Kotowska-Miziniak L’esthétique photographique dans La Séparation et Photographies de Claude Simon : l’aspect cadratif [Texte intégral]The photographic aesthetic in La Séparation and Photographies by Claude Simon: the framing aspect
Prix Claude et Réa Simon
Romain Billet Les épigraphes valéryennes du Vent et de La Bataille de Pharsale : introduction à la méthode de Claude Simon [Texte intégral]Valéry’s epigraphs for Le Vent and La Bataille de Pharsale: an introduction to Claude Simon’s method
Témoignages
Christine Montalbetti La lumière, le souffle et la voix [Texte intégral]
Marie Darrieussecq Souvenir d’un échange épistolaire [Texte intégral]
Marc Graciano Claude Simon, réalisateur [Texte intégral]
Walter Feldmann Quant à Claude Simon. « géorgiques ». scène 1… [Texte intégral]
Gérard Cartier Diptyque [Texte intégral]
Martin Rueff Dans le creux de l’oreille, une prose suivie d’un aveu sous forme de note [Texte intégral]
Comptes-rendus
Brigitte Ferrato-Combe Mireille Calle-Gruber, Claude Simon. Être peintre [Texte intégral]
Anne-Lise Blanc Marie Hartmann, Claude Simon. L’avidité de vivre [Texte intégral]
Brigitte Ferrato-Combe Laura Laborie, Aspects du primitivisme littéraire (C. F. Ramuz, Claude Simon, Richard Millet) [Texte intégral]
Brigitte Ferrato-Combe Claude Simon, Gastone Novelli, Réinventer les alphabets, œuvres présentées par Mireille Calle-Gruber [Texte intégral]
Marie Hartmaann Dominique Viart (dir.), Claude Simon. L’inépuisable chaos du monde [Texte intégral]
Actualités
Brigitte Ferrato-Combe In memoriam [Texte intégral]