Arlette Gautier (dir.), Féministes et universitaires ?

Alors que les études féministes et de genre sont parfois contestées, neuf enseignantes-chercheuses de différentes générations et disciplines exposent ce qui les a amenées à choisir ce domaine, les recherches très diverses qu’elles mènent, le montage de formations, ainsi que les luttes pour l’égalité professionnelle et contre les violences au sein de l’université. Leurs autobiographies intellectuelles permettent de mieux comprendre une catégorie peu étudiée – les universitaires – et un domaine universitaire en plein développement – les études de genre –, à partir d’une université située en dehors de l’espace universitaire parisien.

Table des matières…

Introduction…

Les autrices…

Publié avec le soutien de l’université de Bretagne occidentale.

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Arlette Gautier a été maîtresse de conférences en démographie à l’université Paris X, chargée de recherches à l’IRD, puis professeure de sociologie à l’UBO. Elle a étudié le rôle du genre dans l’esclavage antillais, les politiques familiales dans les DOM, particulièrement en Guadeloupe, les politiques de planification familiale au Mexique puis les droits civils et reproductifs ainsi que les violences de genre dans le monde.