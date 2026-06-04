Retour d'Ulysse

La précédente traduction d'Ulysse sous la direction de Jacques Aubert pour Gallimard avait fait événement lors de sa parution en 2004, une seconde fois lors de sa réédition dans la collection Folio en 2013, et tout récemment encore avec l'édition séparée sous le titre Pénélope des huits phrases du chapitre final du roman, soit le célèbre monologue de Molly Bloom rendu par Tiphaine Samoyault avec Jacques Aubert.

Michel et Michela Gribinski en proposent aujourd'hui une nouvelle traduction d'Ulysse, dans une édition pour la première fois bilingue qui paraît aux Belles Lettres. Les traducteurs se sont attachés au chef-d'œuvre de Joyce comme à un roman qui "substitue à l’intrigue une cartographie de l’esprit – associations, ruptures, réminiscences, perceptions – où le trivial et le sublime voisinent sans hiérarchie", en réitérant le pari qu'Ulysse ne se livre pas d’emblée : qu'il se construit dans la lecture, et que c’est précisément dans cette résistance que grandit sa puissance.