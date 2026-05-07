Christelle Veillard, Cas de conscience et conflits de devoir. Les origines de la casuistique d’Homère à Épictète

Le cas de conscience : échec pratique ou lucidité morale ? Traditionnellement conçu comme une impasse, le dilemme est une situation limite dans laquelle l’agent est contraint de choisir, au prix d’un renoncement à certaines de ses valeurs.

En revenant aux figures fondatrices de la littérature et de la philosophie antiques – des héros homériques, Ulysse et Achille, aux figures tragiques d’Antigone et Médée, jusqu’à Socrate – ce livre analyse les dispositifs qui ont permis de penser les paradoxes du choix, les cas de conscience, les conflits de devoirs.

Il montre comment Platon puis Aristote interrogent le fonctionnement du raisonnement pratique, avant que les Stoïciens ne reconnaissent au paradoxe moral sa fécondité et sa pleine puissance normative. Le dilemme devient alors l’expression d’un conflit de devoirs, qui manifeste la cohérence, les hiérarchies de valeurs et les tensions internes du sujet moral. Loin d’être un simple moment de paralysie ou d’échec, le dilemme apparaît ainsi comme un révélateur de l’essence même du geste éthique.

Avec ce livre, Christelle Veillard signe la première généalogie du dilemme moral, et apporte un éclairage nouveau sur nos interrogations contemporaines concernant la responsabilité et le choix.

Lire un extrait…

Christelle Veillard est Maîtresse de Conférences Habilitée à Diriger des Recherches à l’Université de Paris Nanterre. Elle a notamment publié : Les Stoïciens II. Le Stoïcisme intermédiaire (2015) ; Hécaton de Rhodes. Fragments (2022) ; Le Souffle de la raison. Le défi des Stoïciens (2023).

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Sommaire

Remerciements

Introduction



PREMIÈRE PARTIE

Homère et les Tragiques

I. Les dilemmes des héros de l’Iliade

II. Les héros vus par les commentateurs ultérieurs

III. Les figures des tragédies antiques

1. Les Suppliantes d’Eschyle

2. Antigone dans Les Sept contre Thèbes d’Eschyle

3. L’Antigone de Sophocle

4. Jocaste dans Les Phéniciennes de Sénèque



DEUXIÈME PARTIE

Socrate, Xénophon et Platon.

Le problème du juste et du légal

I. Socrate et ses principes : le Criton ou Sur ce qu’il faut faire (Peri Praktéou)

II. À la recherche de ce qui est juste



TROISIÈME PARTIE

Aristote et l’éthique prudentielle

I. De la règle universelle au cas particulier

II. Fonctionnement du raisonnement pratique

III. Aristote, une éthique sans dilemme ?



QUATRIÈME PARTIE

L’éthique stoïcienne

I. L’éthique stoïcienne et ses principes

II. Questions chrysippéennes

III. Les dilemmes sur la valeur comparée des vies

IV. Le dilemme sur l’argent

V. Re-calculer les devoirs

Conclusion

Bibliographie

Index des noms de personnes

Index des passages d’auteurs anciens