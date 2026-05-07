Christelle Veillard, Cas de conscience et conflits de devoir. Les origines de la casuistique d’Homère à Épictète
Le cas de conscience : échec pratique ou lucidité morale ? Traditionnellement conçu comme une impasse, le dilemme est une situation limite dans laquelle l’agent est contraint de choisir, au prix d’un renoncement à certaines de ses valeurs.
En revenant aux figures fondatrices de la littérature et de la philosophie antiques – des héros homériques, Ulysse et Achille, aux figures tragiques d’Antigone et Médée, jusqu’à Socrate – ce livre analyse les dispositifs qui ont permis de penser les paradoxes du choix, les cas de conscience, les conflits de devoirs.
Il montre comment Platon puis Aristote interrogent le fonctionnement du raisonnement pratique, avant que les Stoïciens ne reconnaissent au paradoxe moral sa fécondité et sa pleine puissance normative. Le dilemme devient alors l’expression d’un conflit de devoirs, qui manifeste la cohérence, les hiérarchies de valeurs et les tensions internes du sujet moral. Loin d’être un simple moment de paralysie ou d’échec, le dilemme apparaît ainsi comme un révélateur de l’essence même du geste éthique.
Avec ce livre, Christelle Veillard signe la première généalogie du dilemme moral, et apporte un éclairage nouveau sur nos interrogations contemporaines concernant la responsabilité et le choix.
Christelle Veillard est Maîtresse de Conférences Habilitée à Diriger des Recherches à l’Université de Paris Nanterre. Elle a notamment publié : Les Stoïciens II. Le Stoïcisme intermédiaire (2015) ; Hécaton de Rhodes. Fragments (2022) ; Le Souffle de la raison. Le défi des Stoïciens (2023).
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Sommaire
Remerciements
Introduction
PREMIÈRE PARTIE
Homère et les Tragiques
I. Les dilemmes des héros de l’Iliade
II. Les héros vus par les commentateurs ultérieurs
III. Les figures des tragédies antiques
1. Les Suppliantes d’Eschyle
2. Antigone dans Les Sept contre Thèbes d’Eschyle
3. L’Antigone de Sophocle
4. Jocaste dans Les Phéniciennes de Sénèque
DEUXIÈME PARTIE
Socrate, Xénophon et Platon.
Le problème du juste et du légal
I. Socrate et ses principes : le Criton ou Sur ce qu’il faut faire (Peri Praktéou)
II. À la recherche de ce qui est juste
TROISIÈME PARTIE
Aristote et l’éthique prudentielle
I. De la règle universelle au cas particulier
II. Fonctionnement du raisonnement pratique
III. Aristote, une éthique sans dilemme ?
QUATRIÈME PARTIE
L’éthique stoïcienne
I. L’éthique stoïcienne et ses principes
II. Questions chrysippéennes
III. Les dilemmes sur la valeur comparée des vies
IV. Le dilemme sur l’argent
V. Re-calculer les devoirs
Conclusion
Bibliographie
Index des noms de personnes
Index des passages d’auteurs anciens