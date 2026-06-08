Le roman de l'homme

En 2022, Pierre Vinclair et Guillaume Métayer offraient aux Belles Lettres nous offraient une nouvelle traduction de The Rape of the Lock (1714), l’un des poèmes anglais les plus traduits en français au XVIIIe s., qui exerça une grande influence sur notre littérature, du libéralisme de Voltaire à l’érotisme de Crébillon fils. Dans cette épopée en cinq chants, Alexander Pope (1688-1744) se moque autant des mœurs frivoles des courtisans que des postures poétiques à la mode. Mais au-delà de sa dimension parodique, c’est surtout un remarquable poème héroï-comique, dont la traduction virtuose de Pierre Vinclair rend magnifiquement la drôlerie comme la beauté. En ce printemps 2026, c'est au tour d'Étienne Barilier de donner aux Belles Lettres également une édition bilingue de l'Essai sur l'homme, suivi de Héloïse à Abélard. L'essai de 1734 constitue une sorte de roman sur l’homme, animé par un optimisme fervent et un déisme consolateur, qui fit un temps l'admiration de Montesquieu et Voltaire comme de Rousseau et Kant. Fabula vous invite à découvrir un extrait de l'ouvrage…

Rappelons la récente réédition Pierre Senges et Pierre Lafargue de la loufoque Histoire de Martinus Scriblérus, de ses ouvrages & de ses découvertes (1741) auquel Alexander Pope mis la main.

(Illustr : Alexander Pope avec Lady Mary Wortley Montagu, William Powell Frith, 1862)